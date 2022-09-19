“Мамочка, мама, Ваше Величество”: принц Эндрю отдал дань уважения покойной Елизавете II

Вслед за братом и сестрой, королем Карлом III и принцессой Анной, племянниками, принцами Гарри и Уильямом, а также дочерями Евгенией и Беатрис почтить память скончавшейся на 97-м году жизни Елизаветы II решил и второй по старшинству сын Ее Величества, 62-летний принц Эндрю.

Дорогая мамочка, мама, Ваше Величество, три в одном, – написал герцог Йоркский. – Твоей любовью, твоим состраданием, твоей заботой, твоей уверенностью я буду дорожить вечно. Я обнаружил, что твои знания и мудрость были безграничны. Мне будет не хватать твоих идей, советов и юмора. Когда одна книга закрывается, открывается другая, и я навсегда сохраню тебя в своем сердце с глубочайшей любовью и благодарностью, и с радостью вступлю в следующую главу жизни с тобой в качестве моего проводника. Боже, храни короля.

Трогательный текст герцог сопроводил черно-белой фотографией из королевских архивов, на которой запечатлен еще совсем малышом вместе с родителями, Елизаветой и принцем Филиппом, а также братом и сестрой – принцем Чарльзом и принцессой Анной. Снимок был сделан в 1960 году фотографом Сесилом Битоном. Отметим, что долгое время Эндрю считался любимым ребенком королевы.

Герцог Йоркский отдалился от королевской семьи после скандального интервью BBС 2019 года, в котором намекнул на дружбу с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Напомним, в период с 2002 по 2005 годы миллиардер и финансист Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также и сам принц Эндрю. Позже Дональд Трамп заявил, что вообще не знаком с Эндрю, хотя их совместные снимки говорят об обратном.

Виновность последнего не вызывала сомнений у многих наблюдателей. Причина – документы, оказавшиеся в распоряжении суда, откровенное интервью его предполагаемой жертвы, а также неуклюжие оправдания самого принца. В начале июня 2020-го США официально вызвали принца в суд. Спустя несколько недель после выхода интервью принца Эндрю, которым он только ухудшил свой имидж, на канале BBC состоялась премьера ответного выпуска на том же канале от Вирджинии Джуффре. Предполагаемая жертва сына Елизаветы II дала интервью программе Pamorama, той самой, с которой в свое время разоткровенничалась принцесса Диана. В часовой беседе с журналистом Вирджиния вспомнила самую первую встречу с Эндрю (тогда у нее была еще девичья фамилия – Робертс) и ответила на все его отрицания и обвинения ее во лжи.

После скандальной истории Елизавета лишила принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа. А в апреле этого года городской совет Йорка лишил его почетной награды и призвал сложить титул герцога.