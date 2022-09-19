 

Компания CHERY представила огромный электрокроссовер GENA с двумя дронами и скейтбордом

19.09.2022, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный китайский бренд Chery официально продемонстрировал новый концепт электрокроссовера под названием GENA.

Модель выгодно отличается от предшественников наличием скейтборда и двумя дронами. Предполагается, что аналогичный стиль кузова будут применяться для серийных машин в 2025 году. Электрический кроссовер получил уникальную форму оптики, а также стильный багажник. Паркетник имеет систему автоматического управления, а также встроенные солнечные панели.

Кроме того, производитель пока не раскрывает технические параметры транспортного средства. Следует отметить, что новинка имеет 27-дюймовую сенсорную панель для мультимедийного комплекса. О возможности выпуска серийной версии GENA пока данных не предложено.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / В США не просчитали и половины ответных ходов России – политолог Корнилов

24.05.22 / Сократились – Личное мнение

28.05.22 / Мнение: О котлах и котелках

23.12.21 / Мнение: Почему Алису сложно исключить из МГУ

09.06.22 / Заправляйтесь чаще и платите наличными — ABC News посоветовал американцам, как сэкономить на фоне рекордных цен на бензин

19.04.22 / Дилера, которого обвинили в смерти рэпера Мака Миллера, посадили на 11 лет

13.01.21 / Сосед принца Гарри рассказал о его бьюти-преображении: “Он носит хвостик”

21.01.22 / Псалом покати

21.03.22 / Албания до конца 2023 года откроет первую стратегическую авиабазу НАТО на Балканах

03.03.22 / Мнение: Закон о фейках о ВС РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика