Компания CHERY представила огромный электрокроссовер GENA с двумя дронами и скейтбордом

Известный китайский бренд Chery официально продемонстрировал новый концепт электрокроссовера под названием GENA.

Модель выгодно отличается от предшественников наличием скейтборда и двумя дронами. Предполагается, что аналогичный стиль кузова будут применяться для серийных машин в 2025 году. Электрический кроссовер получил уникальную форму оптики, а также стильный багажник. Паркетник имеет систему автоматического управления, а также встроенные солнечные панели.

Кроме того, производитель пока не раскрывает технические параметры транспортного средства. Следует отметить, что новинка имеет 27-дюймовую сенсорную панель для мультимедийного комплекса. О возможности выпуска серийной версии GENA пока данных не предложено.