Интернет-сеть Илона Маска теперь работает на всех континентах
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Илон Маск объявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink от американской компании SpaceX теперь доступна на всех континентах, через свой аккаунт в Twitter.
Он заявил, что Starlink теперь работает на всех континентах, даже в Антарктиде.
Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink.
Starlink – спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в Интернет по всему миру. SpaceX запустила этот проект в феврале 2018 года. SpaceX запустила этот проект в феврале 2018 года.
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