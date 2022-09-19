 

Интернет-сеть Илона Маска теперь работает на всех континентах

19.09.2022, 10:20, Разное
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Илон Маск объявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink от американской компании SpaceX теперь доступна на всех континентах, через свой аккаунт в Twitter.
Он заявил, что Starlink теперь работает на всех континентах, даже в Антарктиде.

Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink.

Starlink – спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в Интернет по всему миру. SpaceX запустила этот проект в феврале 2018 года. SpaceX запустила этот проект в феврале 2018 года.


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