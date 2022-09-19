Интернет-сеть Илона Маска теперь работает на всех континентах

Илон Маск объявил, что спутниковая интернет-сеть Starlink от американской компании SpaceX теперь доступна на всех континентах, через свой аккаунт в Twitter.

Он заявил, что Starlink теперь работает на всех континентах, даже в Антарктиде.

Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX вывела на орбиту 54 спутника Starlink.

Starlink – спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в Интернет по всему миру. SpaceX запустила этот проект в феврале 2018 года. SpaceX запустила этот проект в феврале 2018 года.