Лондон прощается с королевой Великобритании Елизаветой II

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19.09.2022, 10:20, Разное
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В понедельник в Лондоне состоялась церемония прощания с королевой Великобритании Елизаветой II.
С 7 часов вечера среды до 8:30 утра понедельника в Вестминстерском дворце состоялась публичная церемония прощания с королевой Елизаветой II. Дворец был открыт для публичного осмотра с 7 часов вечера среды до 8:30 утра понедельника. Закрытый гроб был покрыт королевским штандартом и установлен на возвышении в Вестминстерском зале. Это самая старая часть дворца, сохранившаяся до наших дней.

Многие из тех, кто пришел увидеть королеву в Вестминстерском дворце, ждали более 10 часов.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны Елизаветы II. Служба состоится в 11:00 по московскому времени (13:00 мск).

Королеве Великобритании Елизавете II было 96 лет, когда она умерла в Шотландии 8 сентября. Чарльз, принц Чарльз, был коронован как король, а Чарльз III стал Карлом III. Камилла, его жена, получила титул королевы-консорта.


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