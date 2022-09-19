Telegram набрал 340 миллионов просмотров о саммите ШОС в Самарканде

Юсуп Кабулжанов, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана, рассказал в понедельник, что саммит Шанхайской организации сотрудничества 15-16 сентября в Самарканде собрал 340 миллионов просмотров и 51 000 упоминаний в мессенджере Telegram.

Кабулжанов заявил в Telegram, что саммит ШОС в Самарканде собрал 340 миллионов просмотров и 51 000 упоминаний.

По итогам саммита было подписано 44 документа. Иран, например, подписал меморандум, обязывающий его вступить в ШОС. Это открыло путь к тому, чтобы Иран стал членом организации. Также был подписан документ о начале процесса приема Беларуси в организацию.

ШОС была создана в 2001 году. Ее членами являются Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Афганистан, Иран, Монголия, Беларусь и Иран являются странами-наблюдателями. Странами-партнерами являются Армения и Азербайджан, а также Камбоджа, Непал и Турция. На саммите ШОС были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу будет предоставлен Мьянме, Мальдивам и Кувейту, а также ОАЭ, ОАЭ, ОАЭ, Бахрейну, Мальдивам, Кувейту и ОАЭ.