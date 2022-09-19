 

От авторов “Возьмем Киев за два дня” – Володин: Запад понял, что Зеленского ждет поражение

19.09.2022, 10:10, Разное
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Володин обратил внимание, что в США и Евросоюзе начали говорить о мирном урегулировании путем переговоров, хотя ранее настаивали на том, что конфликт должен разрешиться на поле боле.

Смена риторики произошла из-за неубедительных результатов ВСУ для западных спонсоров, считает спикер. Кроме того, чиновники США и ЕС вынуждены реагировать на рост внутриполитической напряженности.

Политик отметил, что американцы и европейцы не готовы платить за войну из своего кармана. В преддверии зимы на Западе обеспокоены инфляцией, ростом цен и проблемой с энергоресурсами.

“Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение ответственность нести не хотят”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее спикер ГД предупредил США о последствиях вооружения киевского режима. Вашингтон ошибается, если думает, что продолжение бойни на Украине его не коснется.

А 26 февраля Вячеслав Володин сделал громкое заявление о том, что президент Украины Владимир Зеленский бежал из Киева во Львов.

“Информация от депутатов Верховной Рады (вероятно сбежавших в Россию), которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов”, – утверждал политик.


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