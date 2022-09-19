 

Дана Борисова сбежала из психушки на вечеринку

19.09.2022, 10:10, Разное
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Российская телеведущая Дана Борисова не скрывает, что у нее диагностировано психическое отклонение в виде биполярного расстройства и маниакально-депрессивного синдрома. Болезнь проявляется в виде резких и неожиданных перепадов настроения, которые случаются регулярно. Если такое не лечить, то звезда может впасть в затяжную и глубокую депрессию.

Время от времени Борисова ложится в специализированную клинику, которая лечит подобные психические заболевания, на плановые обследования и реабилитации. Но, судя по всему, блондинке нелегко дается дисциплина. Как стало известно, Дана Борисова покидает стены лечебницы и уезжает на различные светские мероприятия. Также она периодически уходит из больницы, чтобы пообщаться с дочерью Полиной.

Впрочем, 14-летняя наследница Борисовой вполне могла бы обойтись и без своей опальной матери. По ее мнению, женщине не мешало бы пройти непрерывный и полноценный курс лечения, а не скакать из больницы на вечеринку и обратно.

Сама же Дана Борисова не видит ничего страшного в своих отлучках из больницы. Она уверена, что никаких зависимостей у нее нет, и себе она никак не навредит.


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