Лохматые прически для женщин от 50: трендовые стрижки осени, которые точно сделают моложе

Уход за кожей лица, методики которого изменяются с возрастом, не представляет сложности для большинства женщин. Но когда дело доходит до причесок, многие теряются. Какая стрижка может визуально сделать образ более молодым? Можно ли носить длинные волосы или нет? Эти и другие вопросы возникают у многих возрастных женщин.

Ограничений нет

В любом случае, стилисты считают, что никаких ограничений для женщин в прическах после того, как их молодость осталась позади, не существует. Выбирать стрижку следует все также в соответствии со своим типом лица и личными предпочтениями. Для возрастных женщин в наше время не запрещены, конечно же, и трендовые прически, модные в данном конкретном сезоне.

Осенью 2022 года в большую моду вошли так называемые лохматые стрижки. Такие прически придают волосам объема, смотрятся очень женственно, дерзко и стильно. Разумеется, лохматые прически не противопоказаны, в том числе и возрастным женщинам. Более того, с возрастом волосы обычно начинают истончаться. Поэтому лохматые объемные прически женщинам за 50 подходят просто идеально.

Лохматый боб

Эта прическа, которую можно видеть на самом верхнем фото, по мнению стилистов поможет возрастной даме создать современный и при этом достаточно солидный и привлекательный образ. Лохматый боб вдохнет жизнь в вялые волосы. К тому же эта стрижка очень проста в уходе.

Лоб с челкой

То же самое касается и длинного боба, называемого лобом. В особенности стильно такая стрижка будет смотреться с челкой-шторкой, которая которая сделает образ более свежим. Для такой прически можно выбрать какой-нибудь не слишком приевшийся цвет волос, что сделает образ более ярким.

Шегги

Стрижка шегги отлично подойдет для тех женщин, которые любят выделяться из толпы. Эта прическа сделает образ заметным и эффектным. Еще более модной и привлекательной шегги будет смотреться при наличии слоев. Такая стрижка выглядит непредсказуемой, хаотичной и более динамичной.

Длинные волосы и челка

Конечно, возрастной женщине можно выбрать и прическу с длинными волосами. В особенности, если такой образ уже стал привычным. В 2022 году длинные волосы модно дополнять длинной же челкой.

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Скромная красота: короткая лохматая стрижка

Лохматое пикси определенно стала одним из главных трендов этого сезона. Такие прически идеально сочетаются с естественной текстурой волос. К плюсам лохматого пикси относят и простоту в уходе. При желании такой стрижке можно просто придавать форму с помощью геля.

Длинное пикси

Тем возрастным женщинам, которым короткое пикси кажется слишком резким, можно выбрать длинный вариант этой прически. Волосы в такой стрижке доходят примерно до подбородка. Слои длинного пикси создают большую динамику и объем. Такая прическа может стать отличным вариантом для тонких волос.

Пикси может быть также не слишком длинным и не слишком коротким. Для прически средней длины в качестве укладки отлично подойдут волны.

Чтобы сбросить несколько лет, лохматую прическу стилисты рекомендуют дополнять мелированием. При этом цвет нужно выбирать на несколько тонов темнее натурального цвета волос.