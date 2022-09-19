Панк-макияж в стиле гранж: экономия времени и другие преимущества «размазанной» подводки для глаз

Если вам нравится мягкая, неуловимая и при этом идеально острая размытая подводка, самое время начать наносить макияж именно таким образом. Такой вариант подводки осенью 2022 года вошел в большую моду и продолжает набирать популярность. Глаза с беззаботной темной размазанной подводкой сделают ваш образ очень современным.

К плюсам размазанной подводки стилисты относят то, что она делает глаза более выразительными. Наносится такой макияж гораздо проще, чем стрелки. Также размазанная подводка делает глаза визуально больше. В моду нынешней осенью возвращаются многие вещи из 90-х. Коснулось это, таким образом, и размазанной подводки.

Как правильно наносить

Сделать размазанную подводку, в сравнение с четкой, действительно проще. Однако при создании такого макияжа все же нужно придерживаться некоторых правил. Вместо жидкого средства для создания подводки в этом случае нужно использовать мягкий карандаш. Можно также обратить внимание на темные тени для век.

Темная подводка аккуратно наносится под глаз ровной линией. Затем карандаш или тени растушевываются бьюти-блендером либо мягкой кисточкой. Для смягчения подводки можно также использовать обычную ватную палочку.

Поверх размазанной линии в этом сезоне допускается наносить четкую линию. Это сделает глаза еще более выразительными.

Какой цвет выбрать

К плюсам размазанной подводки можно отнести и широкий выбор возможных цветов.

В моде осенью 2022 года темные размазанные подводки. Такой цвет идеально подходит для начала холодного сезона. Что же касается оттенка, тут можно проявить максимум фантазии. В классическом варианте для подводки глаз стоит использовать средство черного цвета.

Очень модно в этом сезоне смотрятся и коричневые подводки. Этот вариант считается более мягким и спокойным. Коричневая подводка в этом сезоне рекомендуется блондинкам.

В 90-е в большой моде были синие подводки. В нынешнем сезоне такой вариант также допустим. Однако подводка должна быть не яркой и достаточно темной — почти черной.

Как правильно подобрать тени

Размазанная подводка, помимо всего прочего, облегчает и выбор теней. Ошибиться в подборе в данном случае достаточно сложно. Чтобы правильно подобрать тени к подводке, можно воспользоваться цветовым кругом. Такой круг с программой автоматического подбора сегодня очень просто найти в интернете. Цветовые круги удобны тем, что сочетания цветов, выбранных с их использованием всегда смотрятся гармонично и приятно для глаз. В цветовом круге можно выбрать три цвета — цвет подводки, теней и самой радужки глаз.

Можно также использовать тени того же цвета, что и подводка, но другого оттенка. Для теней обычно выбирают вариант на несколько тонов светлее.