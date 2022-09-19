 

Панк-макияж в стиле гранж: экономия времени и другие преимущества «размазанной» подводки для глаз

19.09.2022, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если вам нравится мягкая, неуловимая и при этом идеально острая размытая подводка, самое время начать наносить макияж именно таким образом. Такой вариант подводки осенью 2022 года вошел в большую моду и продолжает набирать популярность. Глаза с беззаботной темной размазанной подводкой сделают ваш образ очень современным.

К плюсам размазанной подводки стилисты относят то, что она делает глаза более выразительными. Наносится такой макияж гораздо проще, чем стрелки. Также размазанная подводка делает глаза визуально больше. В моду нынешней осенью возвращаются многие вещи из 90-х. Коснулось это, таким образом, и размазанной подводки.

Как правильно наносить

Сделать размазанную подводку, в сравнение с четкой, действительно проще. Однако при создании такого макияжа все же нужно придерживаться некоторых правил. Вместо жидкого средства для создания подводки в этом случае нужно использовать мягкий карандаш. Можно также обратить внимание на темные тени для век.

Темная подводка аккуратно наносится под глаз ровной линией. Затем карандаш или тени растушевываются бьюти-блендером либо мягкой кисточкой. Для смягчения подводки можно также использовать обычную ватную палочку.

Поверх размазанной линии в этом сезоне допускается наносить четкую линию. Это сделает глаза еще более выразительными.

Какой цвет выбрать

К плюсам размазанной подводки можно отнести и широкий выбор возможных цветов.

В моде осенью 2022 года темные размазанные подводки. Такой цвет идеально подходит для начала холодного сезона. Что же касается оттенка, тут можно проявить максимум фантазии. В классическом варианте для подводки глаз стоит использовать средство черного цвета.

Очень модно в этом сезоне смотрятся и коричневые подводки. Этот вариант считается более мягким и спокойным. Коричневая подводка в этом сезоне рекомендуется блондинкам.

В 90-е в большой моде были синие подводки. В нынешнем сезоне такой вариант также допустим. Однако подводка должна быть не яркой и достаточно темной — почти черной.

Как правильно подобрать тени

Размазанная подводка, помимо всего прочего, облегчает и выбор теней. Ошибиться в подборе в данном случае достаточно сложно. Чтобы правильно подобрать тени к подводке, можно воспользоваться цветовым кругом. Такой круг с программой автоматического подбора сегодня очень просто найти в интернете. Цветовые круги удобны тем, что сочетания цветов, выбранных с их использованием всегда смотрятся гармонично и приятно для глаз. В цветовом круге можно выбрать три цвета — цвет подводки, теней и самой радужки глаз.

Можно также использовать тени того же цвета, что и подводка, но другого оттенка. Для теней обычно выбирают вариант на несколько тонов светлее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04.22 / JBP – утверждение своей гегемонии чужой кровью обогащает ВПК США

01.09.22 / Удобная женщина – Личное мнение

07.09.22 / Ребенок не хочет идти в школу утром: что делать

31.12.20 / Итоги года. Региональный скандал года. Москвичка улетела рожать на Камчатку, чтобы ее ребенок не родился скорпионом

13.06.21 / Критиканы, сплетники, лжецы: профессиональная сваха из Австралии рассказала, от каких мужчин следует держаться подальше

01.04.22 / Правнучка королевы Миа Тиндалл может стать секретным оружием королевской семьи

08.09.22 / К программе “Миллион призов” присоединились новые партнеры перед выборами 9-11 сентября

09.01.22 / Врач назвал связанный со сном признак дефицита витамина D

18.12.20 / Скандалы: «Массандру» слили

20.12.21 / Максим Галкин с сыном Гарри преподали подписчикам урок катания на санках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика