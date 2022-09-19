Власти Литвы попросили эмигрировавших российских оппозиционеров прекратить писать друг на друга доносы

Литовское правительство попросило российских оппозиционеров, мигрировавших в страну, прекратить заваливать компетентные органы доносами друг на друга.

С июня поступило уже свыше двух тысяч подобных обращений, причём многие – от одних и тех же авторов.

На сайте правительства размещено известие с заголовком «Доносы от русских друг на друга больше не рассматриваются», ссылки на него появились на ресурсах МИД, Департамента миграции Минобороны, Минфина и даже Минобразования и Минэнерго.

Источник рассказал, что число донесений «уже превысило все разумные пределы» – политически активные россияне обвиняют друг друга в работе на ФСБ, финансовой нечистоплотности, поддержании контактов с родственниками в РФ. В некоторых случаях авторы доносов обвиняют недругов в том, что они евреи, и даже называют их «настоящие фамилии», однако сотрудники бюро по делам национальностей полиции Литвы пришли к выводу, что в 92% случаев такие обвинения или ложные, или не могут быть достоверно подтверждены.

Если поток писем не прекратится, власти рассматривают возможность разыграть лишение ВНЖ среди тех, на кого «настучит» как можно больше людей, или наоборот – среди тех, кто пишет больше всего таких обращений.

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