 

Мнение: В Лондоне «слили» адвоката Веденина

19.09.2022, 9:31, Разное
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В Басманном суде Москвы продолжается судебный процесс в отношении Вадима Веденина, который обвиняется в соучастии в рейдерской атаке и захвате активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева, расстрелянного 22 января 2014 года.

А в Лондоне банкир Герман Горбунцов отрекся от Вадима Веденина, заявив, что тот никогда не был его адвокатом.

Ради интервью с Германом Горбунцовым я и слетал в Лондон. Но обо все по порядку.

В июне в программе «Атаки из Лондона» я рассказал о том, что 30 мая меня вызвали в Басманный суд Москвы в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении адвоката Вадима Веденина. В течении трех часов я отвечал на вопросы судьи, прокурора, адвокатов, обвиняемого. Я снова повторил то, о чем уже несколько лет рассказывал в «Новой газете» в материалах журналистского расследования о хищении активов Александра Минеева. И о ключевой роли в этом преступлении беглого банкира Германа Горбунцова.

Через несколько дней после выхода в эфир этой программы, со мной связался Герман Горбунцов. В ходе переписки я предложил банкиру поговорить при включенной видеокамере. Горубнцов мое предложение об интервью принял. И я полетел в Лондон.

«Дело Минеева» и взаимоотношения Вадима Веденина с Германом Горбунцовым – не единственная тема интервью. Мы много о чем поговорили. И этот выпуск программы с участием Германа Горбунцова – еще не последний.

PS Традиционно выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И традиционно повторяю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

Источник: Ирек Муртазин


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