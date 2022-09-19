В Хакасии обнаружен уникальный средневековый щит с изображением кочевника

В Хакасии был найден уникальный средневековый щит с изображением кочевника. Информация об этом размещена на сайте Хакасского государственного университета.

По данным университета, боевые щиты очень редки на данном этапе археологических исследований из-за использования недолговечного органического материала при их изготовлении и отсутствия погребальных традиций, позволяющих поместить их вместе с погибшим воином. Хакасский щит имеет большой потенциал для изучения культуры и быта кочевников.

Теперь известно, какой тип боевых щитов использовали степные кочевники-хакасы в средние века. Согласно сообщению, это стало возможным благодаря недавней находке в Усть-Абаканском районе. Местные жители нашли щит на краю степного оврага.

Предварительно считается, что щит относится к XII-XVI веку. Копия оригинального щита в настоящее время находится на реставрации в Хакасском государственном университете.