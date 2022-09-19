 

Министерство энергетики Турции заявило, что Евросоюз не смог справиться с энергетическим кризисом

19.09.2022, 8:55, Разное
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Фатих Донмез, министр энергетики и природных ресурсов Турции, заявил, что Европейский Союз не смог справиться с энергетическим кризисом.
“К сожалению, Европейский Союз не справился с энергетическим кризисом. Они опаздывают, они не могут собраться вместе, чтобы принять решение”. Телеканал Haberturk TV процитировал слова министра о том, что они приняли ряд мер на рынках электроэнергии и природного газа.

Он заявил, что правительство страны продолжает работать над тарифами, чтобы облегчить бремя для людей с низкими или средними доходами.

“Мы входим в число наименее пострадавших стран. Сегодня цена за кубометр газа, включая все в Анкаре, составляет 5,7 лиры”. По словам министра, в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме – 66,6.

Основными поставщиками газа для Турции являются Россия, Азербайджан и Иран.


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