Министерство энергетики Турции заявило, что Евросоюз не смог справиться с энергетическим кризисом

Фатих Донмез, министр энергетики и природных ресурсов Турции, заявил, что Европейский Союз не смог справиться с энергетическим кризисом.

“К сожалению, Европейский Союз не справился с энергетическим кризисом. Они опаздывают, они не могут собраться вместе, чтобы принять решение”. Телеканал Haberturk TV процитировал слова министра о том, что они приняли ряд мер на рынках электроэнергии и природного газа.

Он заявил, что правительство страны продолжает работать над тарифами, чтобы облегчить бремя для людей с низкими или средними доходами.

“Мы входим в число наименее пострадавших стран. Сегодня цена за кубометр газа, включая все в Анкаре, составляет 5,7 лиры”. По словам министра, в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме – 66,6.

Основными поставщиками газа для Турции являются Россия, Азербайджан и Иран.