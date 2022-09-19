 

“Неприятно и сложно” – обиженный Пригожин вывалил личные проблемы на всю страну

19.09.2022, 8:46, Разное
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Иосиф Пригожин предстал в новом амплуа перед россиянами. Продюсер стал ведущим шоу “Звезды сошлись”, которое вот уже пять лет показывает телеканал НТВ. Вместе с Лерой Кудрявцевой супруг певицы Валерии начал обсуждать личные проблемы знаменитостей.

В студии, общаясь с гостем программы Гариком Богомазовым, который когда-то оставил свою 22-летнюю дочь, Пригожин разоткровенничался и вывалил личные проблемы. Продюсер признался, что очень жалеет о том, что не воспитывал детей от первого брака самостоятельно.

Делая первые шаги в отношении своих детей, Иосиф не мог найти с ними общий язык, в том числе из-за того, что бывшая жена якобы настраивала наследников против него. “Было неприятно и сложно”, – рассказал он. Мол, последствия ощущаются до сих пор. Сейчас продюсер старается быть хорошим дедушкой для ребенка, которого не так давно родила его дочь.

Напомним, ранее 53-летний новоиспеченный телеведущий столкнулся с предательством. Журналисты каким-то образом узнали о травме, которую получил Иосиф Пригожин. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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