 

Не получалось: жаждущий бессмертия бросил бесплодную Арнтгольц после года попыток

19.09.2022, 8:46, Разное
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Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц счастливы вместе уже много лет, однако о личной жизни пара многое не рассказывает. Недавно Богатырев впервые стал отцом. Арнтгольц родила ему сына Даниила. В свежем интервью актер рассказал, что ребенок дался им нелегко. Супруги не могли зачать его целый год.

Богатырев и Арнтгольц молились о появлении младенца. Год безуспешных попыток зачать был мучительным ожиданием чуда. Стоит отметить, что современная медицине женщине ставят диагноз бесплодие уже после полугода неудачных попыток забеременеть.

“Мы ходили, думали, что-то не получается, что-то не то, вроде анализы все нормальные, все хорошо, все здоровы, но не происходит. Мы ездили по церквям, молились, просили Бога…” – с ужасом вспоминает актер те мытарства.

Чудесную весть о скором рождении Богатырев получил в Таиланде во время медитации. Теперь он уверен, что дети дают бессмертие, являясь продолжением родителей во Вселенной.

Когда ребенок уже родился, пара выдохнула. В какой-то момент у актера, вероятно, появилась потребность сменить обстановку и подлечиться. В марте звезда сериала “Кухня” Марк Богатырев покинул российскую столицу. Он бросил жену Татьяну Арнтгольц, маленького сына Данилу и улетел на Алтай в лечебный центр. Сейчас 37-летний Богатырев души не чает в своем полуторагодовалом наследнике.


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