 

Минюст отказал Алле Пугачёвой в предоставлении статуса иностранного агента

19.09.2022, 7:33, Разное
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Министерство юстиции РФ отказалось признать Аллу Пугачёву иностранным агентом. Мотивированное решение об этом появилось на сайте ведомства в ночь с воскресенья на понедельник.

Советская и российская певица Алла Пугачёва накануне опубликовала открытое обращение к Минюсту, в котором просила признать себя иноагентом в знак солидарности с мужем – Максимом Галкиным, а также в связи с её несогласием с проведением «специальной военной операции» на территории Украины. Министерство юстиции рассмотрело её заявление в кратчайшие сроки и ответило отказом.

Война в УкраинеПо мнению чиновников, она предоставила недостаточно доказательств своей работы на иностранное государство.

– Алле Борисовне следовало бы знать, что бывшие муж-литовец, муж-румын и актуальный муж-израильтянин – ещё не основание для того, чтобы получить такой серьёзный статус, как статус иноагента, – заметил министр юстиции России Константин Чуйченко. – Подавая заявление, следует представить убедительные свидетельства, что у заявителя имеются устойчивые агентские отношения с иностранным принципалом, ведущие к ущербу интересам Родины.

Адвокат Пугачёвой признал, что к заявлению певицы не было приложено ни платёжных поручений от иностранных разведок, ни копий договоров с иностранными государствами.

– Я предлагал Минюсту показать израильский паспорт своей клиентки, но они сказали, что у них самих точно такие же дарконы, как у неё, – пожаловался он.

Обжаловать решение Минюста можно в суде. Если суд его не отменит, Пугачёвой грозит штраф за заведомо ложное заявление о выполнении функций иностранного агента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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