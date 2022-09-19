“Ленивое” варенье от Ларисы Гузеевой – Яблочные прелести

По словам артистки, она старается придерживаться определенной диеты, чтобы не набирать лишние килограммы. Рацион новой ведущей шоу “Голос” обычно состоит из круп, овощей, рыбы (нежирной) и фруктов. При этом своим домочадцам Лариса Гузеева не отказывает в гастрономических радостях и с удовольствием балует домашними блюдами.

Звезда неоднократно признавалась: она уверена, что женщина обязана уметь хорошо готовить. Конечно же, в запасе у хозяйки должны быть и простые быстрые рецепты. Одним из таких Лариса Гузеева и поделилась.

“Ленивое” варение “Яблочные прелести” не займет много времени, но обязательно понравится родным и гостям. Для начала нужно разрезать яблоки на дольки, убрать сердцевины, переложить все в глубокую миску и пересыпать сахаром. Лучше всего использовать пропорцию один к одному.

В таком состоянии яблоки необходимо оставить на семь-восемь часов. Когда яблоки дадут сироп, их нужно поставить на небольшой огонь и томить 30-40 минут. За пару минут до готовности в варенье нужно добавить корицу, ваниль и лимонную цедру. Во время варки яблоки нужно несколько раз перемешать.