Офицер Минобороны США – союз России и Китая экзистенциальная угроза для Америки

Россия и Китай становятся всё ближе, втягивая в свою орбиту всё больше стран, при этом у этого тандема один общий враг — Америка, сказала бывшая сотрудница Министерства обороны США Ребека Коффлер в интервью Fox News. Москва и Пекин придерживаются долгосрочной стратегии, цель которой — дестабилизация Штатов и окончательное превращение их в авторитарное государство, подчеркнула Коффлер.

Гордон Чанг, старший сотрудник Института Гейтстоуна и Ребека Коффлер, бывший офицер разведывательного управления Минобороны США, русская по происхождению, спасибо, что вы сегодня здесь с нами! Гордон, позвольте начать с вас. Мы видим, что эти отношения становятся всё более и более тёплыми. Происходит ли это в силу того, что они полагают, что такой подход становится всё более и более взаимовыгодным?

ГОРДОН ЧАНГ, старший сотрудник Института Гейтстоуна: Безусловно, они так думают. Пит, мы видим, как мир делится на лагеря и один из них сосредоточен вокруг Китая — туда входят Россия, ряд её государств-соседей, Северная Корея, возможно Алжир. Думаю, если предположить, что Китай предпримет действия против Тайваня, РФ будет на его стороне. К тому же, Пит, я думаю, что другим странам будет на руку этот хаос. Так, Турция сейчас говорит о захвате греческих островов, к тому же неделю назад разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арменией. Обстановка становится очень серьёзной. Уже можно наблюдать глобальный конфликт.



Будет спровоцирована цепная реакция. Ребека, вы автор и редактор статьи, опубликованной на сайте Fox News: «5 причин, почему стратегическое партнёрство РФ и Китая представляет экзистенциальную угрозу для США». Расскажите о характере этих отношений и почему они представляют для нас такую угрозу?

РЕБЕКА КОФФЛЕР, бывший офицер разведуправления Минобороны США: Конечно. Как я упомянула в моей редакторской статье для сайта Fox, причина, по которой эта угроза является экзистенциальной, состоит в том, что эти две страны используют долгосрочную агрессивную стратегию, чтобы дестабилизировать Соединённые Штаты и превратить их в авторитарное, недемократичное общество. Уже сегодня мы видим её результаты, Пит. Вспомните локдауны времён эпидемии коронавируса, уничтожение малого бизнеса, цензуру консервативных и прорелигиозных мнений; наших родителей называют экстремистами! Фактически наше правительство и администрация Байдена заимствуют приёмы из методички Путина и Си (Цзиньпина. — ИноТВ)! Сегодня они (власти США. — ИноТВ) борются с Россией и Китаем, борются с нашими предпринимателями, нашими политическими и активистскими группами, устраивают так называемые секретные спецоперации. Вот он, результат.



Это происходит прямо у нас на глазах, буквально в режиме замедленного действия! Два самых мощных, деспотичных режима заискивают друг перед другом, имея одного общего врага — Соединённые Штаты и Запад и свободу, которую он собой представляет! Гордон, что будет, если Иран и/или Северная Корея присоединятся к этой системе отношений? Или же они уже попали в их орбиту? Расширяется ли эта новая «ось зла»?

ГОРДОН ЧАНГ: Я думаю, они давно стали частью этой системы. Северокорейский режим действительно не сможет выжить без поддержки со стороны РФ и Китая. И, конечно, новая связующая нить между Ираном и Китаем — это соглашение на 400 миллиардов долларов, разумеется, в совокупности с другими договорённостями Пекина и Тегерана, которые существуют уже достаточно давно. Эта «ось», которую мы видим — возможно, о ней стали смелее говорить публично, — она, по сути, уже давно существует.



Ребека, у нас есть примерно минута эфирного времени. Мы вели холодную войну с Советским Союзом на протяжении 50 лет. Эта угроза, эта новая «ось» Россия — Китай представляет большую или меньшую опасность, чем бывший СССР?

РЕБЕКА КОФФЛЕР: Она совершенно точно более опасна, поскольку Путин планирует реинтегрировать бывшие советские республики в рамках объединения, подобного СССР. А Китай планирует интегрировать Тайвань. То есть теперь для нас существует вероятность формирования двух театров войны, в которой Пентагон будет очень ограничен с точки зрения ответных действий, поскольку мы вновь преследуем бесполезные цели. Пентагон заостряет большее внимание на использовании правильных местоимений, чем на факторе боеготовности наших вооружённых сил. Это вызывает серьёзные опасения. Если Путин и Си объединят силы — а они регулярно проводят стратегические армейские игры, — тогда ситуация станет крайне напряжённой. Сейчас это уже представляет стратегическую угрозу для нашей страны, и эту проблему нужно незамедлительно решать.

Это действительно тревожный звонок. Они смотрят на нас и видят фиаско в Афганистане и незащищённую открытую границу, в настоящий момент они не видят в США серьёзного оппонента. Гордон, Ребека, спасибо, что выразили свою озабоченность, мы будем рады, если вы вновь присоединитесь к нам, мы ценим это.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2022 года.