Мнение: Ай да Алла!

Алла Пугачева гордо плюнула в харю всей российской государственной машине – потребовав от Минюста присвоить и ей, вслед за ее мужем Максимом Галкиным, статус иноагента. Напрягаться с поиском адреса Минюста не стала – просто разместила в своем (заблокированном на территории РФ) аккаунте в запрещенной сети Инстаграм послание всей правящей в России шобле. И правильно – оно тут же разлетелось по всем соцсетям и СМИ в десятках тысяч копий. Полный текст:

“Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан”.

Коротко, ёмко и смело! Каюсь, я не ожидал такого решительного шага от Аллы Борисовны. Ее ход – это в первую очередь самая настоящая дискредитация самого звания “иноагент”: ведь этот статус, по задумке, должен пугать и заставлять трепетать, особенно как раз публичных личностей, целиком зависимых от наличия у них возможностей как-то выступать перед публикой; ан нет! Пугачева показывает, что ее не просто не пугает такой статус – нет, она его ХОЧЕТ.

Ну и также лишь чуть-чуть завуалированная отсылка к “прекращению гибели ребят за иллюзорные цели” – это уже просто пощечина и государству, которое эту гибель организовало, и всей “патриотической общественности”. Алла Борисовна рискует, рискует осознанно – ведь в стране у власти настоящие отморозки, а никакой “охранной грамоты” у Пугачевой нет, наоборот – она это пишет не из безопасной заграницы, а наоборот, ВЕРНУВШИСЬ. В чем-то ее выпад получается сродни уже легендарному “возвращению Навального”. По сути, великая певица на старости лет предлагает себя в жертву Молоху, смело смеясь ему в лицо.

Сейчас поднимется жуткий шакалий вой от Z-патриотов, перемежаемый блеянием разных “премудрых пескарей” в духе “зачем она так” и “все равно бесполезно”; но такие одиночки, рискуя, спасают честь нации. Потом, когда все нынешние скоты, перемазанные с ног до головы в крови и дерьме, начнут на развалинах понемногу возвращаться в разум, и еще потом, когда начнется восстановление сквозь приступы безумного стыда за себя – все ухватятся за старую певицу, повторившую поступок Навального, и станут говорить самим себе – “Но нет, мы ж не все были такие! Ведь были и те среди нас, кто не боялся! Ведь мы не такие твари, как можно сейчас подумать: вот же – была Пугачева…”

Пугачева тащит эту нелепую страну на себе всю жизнь, придавая ей хоть какое-то живое, человеческое измерение. Страна уменьшается – Пугачева растёт.