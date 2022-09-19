Можно быстро поменять стиль прически: чем хороши накладные волосы

Иногда ошибка мастера в парикмахерской может стать причиной того, что волосы будут подстрижены слишком коротко. Также некоторые женщины расстраиваются из-за того, что их прическе не хватает объема. В этих и в некоторых других случаях выходом из положения могут стать накладные волосы.

В особенности популярным сегодня считаются накладные волосы с заколками. Такие шиньоны могут иметь разный цвет и длину. Следовательно, найти вариант, идеально подходящий для себя, будет очень несложно.

Преимущества накладных волос с клипсами

К преимуществам накладных волос на заколках относят, помимо всего прочего, то, что визуально они делают прическу более объемной.

Также к достоинствам причисляют:

простоту в укладке; то, что обладательнице волос, чтобы закрепить, их не нужно посещать парикмахера; для фиксации не нужен клей.

Техника наращивания

При закреплении таких волос:

берут накладную прядь и расчесывают ее, убирая все узлы; надевают удлинитель на прядь своих волос; легким давлением закрепляют накладную прядь клипсой; берут следующую прядь, расчесывают ее и т. д.

Клипсы на прядях закреплены изнутри. Поэтому после фиксации на собственных волосах они остаются незаметными. Закреплять искусственные волосы рекомендуется начинать снизу вверх. На первом этапе собственные локоны нужно поднять кверху и закрепить резинкой на макушке. Внизу сзади при этом следует оставить небольшую их часть. На этих волосах и следует закрепить искусственную прядь. Фиксировать ее нужно прямо под пробором. Тогда готовая прическа будет смотреться аккуратнее.

Сначала удобнее закреплять центральную клипсу, а затем – боковые. На следующем этапе от резинки следует освободить еще немного волос. На нем также нужно закрепить искусственные волосы. После следует продолжить действовать по той же схеме. На заключительном этапе накладные волосы нужно закрыть собственными.

По такой же схеме закрепляют боковые пряди. Их сдвигают на 3 см от линии роста волос сбоку. Это позволяет сделать незаметными клипсы. Если собственные волосы вьются, их нужно соединить с накладными с помощью утюжка.

Какие еще преимущества имеют накладные волосы на клипсах

Наращивание волос на клипсах позволят временно изменять свой образ. Если носить длинные волосы надоест, искусственные пряди можно легко снять. Также накладные волосы можно закреплять на голове перед какими-нибудь праздничными мероприятиями.

К плюсам такого варианта удлинения волос можно отнести и то, что искусственные пряди не повреждают волосы или кожу головы. Их фиксация не требует клея, который является химическим веществом. Также при накладывании таких локонов для их крепления не нужно применять нагревание.

Простота в уходе, возможность окрашивания и завивки

Безусловным преимуществом накладных волос на шпильках считается и простота ухода за ними. Загрязнившиеся накладные волосы снимают с головы и расчесывают. Затем их моют холодной водой с шампунем и просушивают.

Как и собственные, накладные волосы можно красить или тонировать. Допускается также завивка накладных прядей с помощью плойки или фена.