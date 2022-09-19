 

Мнение: Народная Советского Союза

19.09.2022, 1:25, Разное
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Многие заявляют, что их в обращении Пугачевой “покоробило”, что она там написала про “гибель наших ребят” – так, как будто ее волнует только гибель россиян, а гибель десятков, если не сотен тысяч украинцев, в основном мирных жителей, ее как бы не заботит ни капли. Да, на первый взгляд это напоминает уже давний, но непреходящий позор российского общества в связи с афганской авантюрой – когда 30 лет не прекращается стон, вой и плач по поводу официально погибших там 14 тысяч “ограниченного воинского контингента” – но о том, что за то же время советской оккупации Афганистана там погибло от 1 до 2 миллионов местных жителей, никто вообще никогда не упоминает, не говоря уж про какие-то сожаления; “убили и убили, кто их считает”. Никому даже не приходит в голову, что в гибели этих 2 миллионов наверняка есть, и существенная, наша вина как оккупантов.

Однако обвинять в том же грехе Аллу в связи с ее словами про “наших ребят” мне кажется некорректным. В конце концов, Алла Пугачева по праву носит звание “народной артистки СССР”. Почему бы не предположить, что говоря про “наших ребят”, она имеет в виду также и украинцев? Звание, в конце концов, обязывает.

Как писал некогда великий Макс (!) Волошин:

…И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнитв.

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
— «Кто не за нас — тот против нас!
Нет безразличных: правда с нами!»

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Источник: Размышления вольного социолога


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