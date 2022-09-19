 

Супермодель и муж – Личное мнение

19.09.2022, 1:05, Разное
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Жизель Бундхен, хоть и супермодель с состоянием в 400 миллионов долларов, объявила мужу, что он должен сидеть дома.


Фото: Соцсети

Как следствие, Жизель по слухам больше не живёт с мужем и собирается разводиться, потому что тот возобновил свою спортивную карьеру.

Том Брэди — один из лучших игроков в истории американского футбола. Богат, заменит, успешен.

В феврале он объявил о завершении карьеры, но весной снова вернулся в игру в составе прежней команды.


 Фото: Соцсети

Это решение дико разозлило Жизель, которая хочет, чтобы муж сидел вместе с ней дома и занимался воспитанием детей.  

«Я карьеру завершила, и ты, дарлинг, тоже свою давай-ка заканчивай! Будем вместе пенсионерить!», — вот логика Бундхен. Точнее, полное отсутствие таковой.

Понимает ли она мужа, прожив с ним десяток лет? Мужику — 45 лет, а она его домой тащит? При этом, Том — несколько лет подряд был самым высокооплачиваемым спортсменом мира.


 Фото: Соцсети

Хорошая жена окрыляет мужчину. Жизель же подрезает мужику крылья амбиций, чтобы тот, как и она сама, не смог летать.

Источник: Лена Миро


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