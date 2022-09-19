Супермодель и муж – Личное мнение
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Жизель Бундхен, хоть и супермодель с состоянием в 400 миллионов долларов, объявила мужу, что он должен сидеть дома.
Фото: Соцсети
Как следствие, Жизель по слухам больше не живёт с мужем и собирается разводиться, потому что тот возобновил свою спортивную карьеру.
Том Брэди — один из лучших игроков в истории американского футбола. Богат, заменит, успешен.
В феврале он объявил о завершении карьеры, но весной снова вернулся в игру в составе прежней команды.
Фото: Соцсети
Это решение дико разозлило Жизель, которая хочет, чтобы муж сидел вместе с ней дома и занимался воспитанием детей.
«Я карьеру завершила, и ты, дарлинг, тоже свою давай-ка заканчивай! Будем вместе пенсионерить!», — вот логика Бундхен. Точнее, полное отсутствие таковой.
Понимает ли она мужа, прожив с ним десяток лет? Мужику — 45 лет, а она его домой тащит? При этом, Том — несколько лет подряд был самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Фото: Соцсети
Хорошая жена окрыляет мужчину. Жизель же подрезает мужику крылья амбиций, чтобы тот, как и она сама, не смог летать.
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Источник: Лена Миро
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