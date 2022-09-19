Мнение: Рост оборотов бизнеса, рост торговли с бСССР и почему российский рынок лучше европейского

1. Обороты российского бизнеса в этом году растут, обгоняя инфляцию. За это надо сказать спасибо в первую очередь огромному рост цен на энергоресурсы, в результате которого нефтегазовая отрасль в первом полугодии вытянула нашу экономику вперёд (ссылка):



Выручка российских крупных и средних предприятий за санкционный период с марта по июнь 2022 года увеличилась в годовом выражении на 19%, до 77,8 трлн руб. – подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Однако без учета нефтегазового сектора * рост составил только 10,6% – “нефтянка” обеспечила 59% всего денежного прироста. В результате финансовые показатели несырьевого бизнеса не смогли обогнать инфляцию.

Номинальный рост рублевой выручки продемонстрировали практически все отрасли, за исключением гостинично-ресторанного бизнеса и сферы культуры, спорта и развлечений. Особенно заметно вырос денежный приток в добыче полезных ископаемых (+43,3% за март – июнь к аналогичному прошлогоднему периоду), оптовой и розничной торговле (+21,3%), строительстве (+20,3%), сельском хозяйстве (+19,6%), в области информации и связи (+16,1%), обрабатывающей промышленности (+14,4%), образовании (+14,2%), транспортировке и хранении (+9,4%), здравоохранении (+8,7%), а также в сфере административной деятельности (+8,6%).

Обороты предприятий выросли в большинстве российских регионов, кроме десяти, в числе последних оказалась и столица. Наибольший рост выручки наблюдался в Санкт-Петербурге (на 140%), Кемеровской области (+54,4%), Якутии (+53,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (+51,8%), Бурятии (+48,9%), Республике Алтай (+41,2%), Адыгее (+38,6%), Иркутской области (+37,6%), Томской области (+34,8%), а также Камчатском крае (+34,3%).

По сравнению с прошлым годом выручка сократилась у предприятий в Омской области (-28%), Чукотском автономном округе (-21,4%), Калужской области (-16%), Калининградской области (-7,9%), Карелии (-6,2%), Еврейской автономной области (-5,6%), Москве (-3,2%), Хабаровском крае (-2,9%), Самарской области (-1,2%) и Ульяновской области (-1%).

Инфляция в июне составляла 15,9%, так что даже без учёта нефтянки многие отрасли и регионы продолжили работать в однозначный плюс. Пострадали прежде всего те регионы, в которых было сильно присутствие западных компаний, ушедших из России, а также те, в которых сосредоточены российский автопром и авиапром. Но и в этих отраслях ситуация тоже потихоньку налаживается.

Выиграли туристические регионы (Санкт-Петербург, Алтай), поставщики угля (Кемерово, Якутия), нефтегазовые регионы, сельскохозяйственные регионы. В общем, жизнь в России продолжается, в целом всё работает, имеющиеся проблемы решаются.

2. Дружить с Россией – выгодно, а вот прямо сейчас – особенно выгодно (ссылка):



Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего СССР, не входящие в объединение, летом увеличили поставки товаров в Россию на фоне санкций. Об этом в среду, 14 сентября, пишет РБК со ссылкой на торговую статистику этих стран.

Так, блок ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), в марте—июне 2022 года отгрузил в Россию товары стоимостью свыше 9,4 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше, чем за те же месяцы 2021 года (около 8,2 миллиарда долларов). При этом Армения за этот период нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза в годовом выражении, а Киргизия — более чем вдвое. Наращивают поставки товаров в Россию не только страны ЕАЭС, но и другие государства постсоветского пространства, например, Грузия и Узбекистан.

3. Кримсональтер пишет (ссылка):

Если некий инвестор, 1 января 2022 года, вложился в акции, соответствующие индексу RTS (он долларовый), то он на данный момент потерял примерно 20,88% от вложенных денег.

Казалось бы, вот “порванная в клочья” (Обамой, Байденом, а сейчас и фон дер Ляйен) экономика России, отражённая в ситуации на финансовых рынках. Но есть нюанс.

Если этот же инвестор, 1 января 2022 года, вложился в фонд iShares MSCI Germany ETF (EWG) – то в акции немецких компаний в соответствии с индексом MSCI Germany – то он потерял на данный момент аж 33% от вложенных денег. Обидно, наверное.

Если посмотреть на аналогичный эталонный фонд акций из Евросоюза – SPDR EURO STOXX 50 ETF – там минус ~27%.

Фонд на американский индекс Nasdaq 100 (QQQ) – там минус ~26%

Цена фонда TLT – эталонного вложения в “самый надёжный инструмент на земле” – то есть трэжериз США – минус ~25% с 01.01.22

И только S&P 500 пока упал меньше RTS: минус ~17%, то есть примерно на 3% лучше. Пока.

На планете энергетический кризис, однако в США заметно больше энергии собственного производства, чем в Евросоюзе. А вот у России энергия в профиците. Наши главные товары востребованы за рубежом, у нас есть платёжеспособные внутренние потребители. Ближайшее будущее нашей экономики не вызывает особых опасений. Поэтому, даже несмотря на 11 тысяч санкций, российский рынок держится весьма уверенно.

Накануне Центробанк России ещё сильнее снизил базовую ставку – с 8% до 7,5% (ссылка). Предположу, что сейчас ЦБ сделает небольшую паузу, так как надо дождаться окончательного сдутия санкционной инфляции, а когда через год-два инфляция вернётся к 4%, снизит ставку ещё немного, до идеальных 5,5-6%.