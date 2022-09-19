 

Слушать музыку в наушниках в метро опасно! Но почему?

19.09.2022, 0:25, Разное
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Немало людей предпочитает использовать наушники во время поездки в метро. Для некоторых это способ абстрагироваться и, что называется, уйти в себя, когда окружает толпа. Однако слушать музыку в шумной подземке опасно. Об этом предупредил инженер Тимофей Литвинов во время недавней беседы с прессой.

Специалист рассказал, что средний уровень звукового шума в метро составляет 90 децибелов. По его словам, это нижняя планка некомфортности для человеческого слуха. И чтобы на данном уровне шума услышать музыку в наушниках, необходимо увеличить громкость, однако, как говорят медики, уровень 95-100 децибелов вредит слуху.

Даже если меломан будет использовать систему активного шумоподавления в устройстве для прослушивания музыки, это не снизит нагрузку на слух, отметил Литвинов. Мол, лучше всего в таких случаях использовать индивидуальные наушники, которые снижают шум на 20-40 децибелов. Их можно изготовить на заказ, обратившись в специализированный магазин аудиотехники.

Конечно, лучше всего просто отказаться от прослушивания музыки во время поездки в метро. К тому же, пассажир, который не использует устройства в подземке, становится более бдительным.


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