От угрюмого заливания глаз до веселых посиделок за бокалом: почему в России стали меньше пить

“Я не алкоголик – без повода не пью”, – наверняка каждый из нас хоть раз в жизни слышал такую фразу от кого-то из знакомых. Действительно, если свериться с главной “палочкой-выручалочкой” таких знакомых – календарем праздников, то у них нет повода не выпить. То случился День шариковой ручки, а то – Всемирный день пингвинов. Как же устоять!

К счастью, в календаре есть и светлая дата: 11 сентября отмечается День трезвости. Именно в честь этого дня Министр здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил

результаты исследования, длящегося с 2008 года. Новость радостная: потребление алкоголя в России за 13 лет снизилось на целых 43%.

Эту информацию прокомментировал Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Он отметил, почему 2008 год принят отправной точкой для исследования. Именно в 2008 году пьянству официально был объявлен бой: повысились акцизы, а количество торговых точек и время продажи сократились.

Противник, по мнению, Дробиза, отступает. По двум причинам. Первая – значительный рост цены: бутылка за “полташку” в 2009 году сегодня стоит уже 261 рубль. Но это привело к другой проблеме: появление гигантского объема нелегального алкоголя. Поэтому те, кому подорожавшая бутылка не по карману, купят канистру алкоголя “из-под полы” за ту же цену. Никто, правда, не гарантирует, что после распития они останутся живы и здоровы.

Вторая причина, которую называет Вадим Дробиз, это демографический кризис. Население страны стареет, поэтому начинает пить меньше.

И все-таки, пытается оптимистично заметить Дробиз, культура пития выросла. От угрюмого заливания глаз население дошло до веселых посиделок за бокалом. “Пьяные у нас валяются на улицах? Не валяются. Так что все идет нормально”, – подводит он итог.