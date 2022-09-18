Тренды осени для полного круглого лица: корректирующие форму прически сезона
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Девушкам и женщинам с круглыми полными лицами к выбору прически стоит подходить внимательнее. Неправильно подобранная стрижка может подчеркнуть полноту лица, начав отбрасывать тени в ненужных местах. Подходящая же прическа визуально сделает лицо более вытянутым, приблизив его к овалу, а также позволит сделать акцент на глазах, красивой улыбке или, к примеру, на милых ямочках на щеках.
Подойти девушкам с круглым лицом могут многие прически, модные осенью 2022 года. Из трендовых вариантов будет легко подобрать идеально подходящий для себя вариант.
Несколько советов для девушек с круглыми лицами
Стилисты считают, что круглолицым девушкам отлично подходят асимметричные стрижки. Также обладательницам такого лица можно носить прическу с волнами. На прямых волосах желательно подкручивать кончики.
Кроме того, девушкам с такой внешностью стилисты рекомендуют:
избегать густых прямых челок, которые визуально расширяют лицо; избегать слишком компактных и гладких причесок – они делают акцент на форме лица; оставлять пряди по бокам, так как они визуально вытягивают лицо; носить удлиненную, уложенную набок челку — это также приближает форму лица к овалу; добавлять объем сверху, что достаточно сильно удлиняет лицо.
Короткая стрижка
Подойти обладательнице круглого лица может, к примеру, асимметричная пикси с укладкой. Такая модная в 2022 году прическа будет смотреться дерзко, оригинально и при этом очень женственно. Челка в такой прическе должна быть не слишком короткой.
Короткая модная стрижка отлично подойдет женщине с круглым лицом любого возраста. Гармонично такая прическа будет смотреться как на 18-летней девушке, так и на 60-летней женщине. Выбрать короткую стрижку можно как девушкам с очками, так и без них.
Классическая стрижка пикси
Фото этой прически можно видеть вверху страницы. Такая стрижка поможет обладательнице круглого лица создать милый и нежный образ. Классическая пикси может сделать круглое лицо визуально намного более узким. Также этот вариант прически привлекает внимание к глазам и губам.
Еще одна короткая прическа
Короткие стрижки всегда смотрятся красиво и современно и очень подходят круглолицым женщинам и девушкам. Такие стрижки создают объем вверху, что делает лицо более узким и добавляют ему резких контуров. Также преимуществом коротких причесок считается простота ухода за ними.
Модный длинный боб-трапеция
Длинный боб-трапеция с острыми краями с двух сторон придает лицу симметрию и визуально удлиняет его. Также такая прическа зрительно удлиняет и шею. Выглядит такая стрижка элегантно и очень ухоженно.
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Структурированный боб
Боб — классическая стрижка, которую стилисты очень часто используют для приближения круглых лиц к форме овала. Еще более узким широкое лицо зрительно можно сделать с помощью текстурированных слоев на такой прическе. Классический боб дает объем, из-за чего волосы выглядят еще и более густыми. Такую прическу стилисты рекомендуют дополнять челкой. Челка сделает структурированный боб более современным.
Рваный боб
Такая прическа подойдет для круглолицых женщин любых возрастов. Рваный боб выглядит пышным и аккуратным. Удлиняет лицо он именно, благодаря объему.
Длина рваного боба может быть разный. При этом круглолицые женщины могут при желании выбрать для волос, подстриженных таким образом, абсолютно любой цвет.
Лоб: красота на густых волосах
Для густых волос отличным решением может стать очень длинный боб. Такую прическу парикмахеры называют лобом.
Этот вариант стрижки подойдет девушкам с круглыми лицами, которые решили состричь свои длинные волосы. Лоб может стать переходной прической, позволяющей привыкнуть к новому образу.
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