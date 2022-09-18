 

Нитроглицерин при инсульте – опасно для жизни! Реаниматолог предупредил россиян

18.09.2022, 21:35, Разное
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Нередки случаи, когда люди принимают признаки инсульта за стенокардию. При этом они пытаются избавиться от неприятных ощущений с помощью привычных препаратов. Однако необдуманное самолечение может привести к весьма серьезным последствиям, предупредил Сергей Грушевский.

Врач напомнил о замкнутости кровеносной системы головного мозга. По словам специалиста, геморрагический инсульт – это кровоизлияние, при котором образовывается дополнительный объем в районе черепа, то есть гематома. Помня об этом, человек также должен знать, что нитроглицерин, который обычно принимают при стенокардии, расширяет сосуды.

Таким образом, нитроглицерин добавляет дополнительный поток к избыточному количеству крови. Внутричерепное давление повысится, а значит, состояние при инсульте станет еще хуже. В таких случаях запрещены препараты и для снижения давления, которые могут остановить поток крови на пораженный участок, отметил Грушевский.

При слабости, потливости, нарушении зрения и онемении одной из конечностей необходимо в ту же секунду обратиться за помощью к медикам. Напомним, основными признаками инсульта являются искривленная улыбка, невозможность удержать перед собой руки и нарушение речи.


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