Для сухих и жирных, от перхоти и не только: домашние маски для волос в копилку красоты

У каждой женщины есть так называемая “копилка красоты” с любимыми эффективными средствами и народными рецептами для ухода за собой. Вы наверняка захотите пополнить ее домашними масками для волос, которые могут решить самые разные проблемы.

Яичная маска от сухости

Соедините желток одного яйца со столовой ложкой оливкового масла и нанесите на всю длину волос, а также на кожу головы. Оставьте на 20 минут под целлофановой шапочкой. После этого дважды промойте теплой водой с мягким шампунем. После такой маски волосы будут мягкими, упругими и приобретут красивый зеркальный блеск.

Алоэ от жирности

Мясистый лист алоэ вера измельчите в блендере до однородного состояния. Добавьте немного оливкового масла. Распределите полученную массу по прикорневой зоне за 20 минут до мыться, а потом хорошенько промойте шампунем. В данном рецепте можно также использовать косметический гель алоэ. Используя такую маску примерно раз в неделю, можно постепенно нормализовать активность сальных желез. Таким образом, вы сможете мыть голову реже.

Зеленый чай от перхоти и зуда

Часто такие неприятные проблемы бывают связаны с повышенной загрязненностью кожи головы и забитыми порами. Чтобы избавиться от пыли, кожного сала, ороговевших клеток и прочих загрязнений, используйте зеленый чай. В стакане горячей воды заварите два пакетика. Когда настой остынет идо комфортной температуры, полейте им кожу головы после мытья и втирайте на протяжении нескольких минут. Потом нужно будет ополоснуть волосы. Пользуйтесь этим средством после каждого мытья головы вплоть до устранения неприятных проявлений.

Масляная маска от ломкости

Смешайте по чайной ложке оливкового масла, любимого кондиционера для волос и глицерина. Добавьте четверть чайной ложки уксуса. Перед мытьем головы нанесите состав на локоны, избегая прикорневой зоны. Время действия маски – 20 минут. Если делать такую маску хотя бы раз в две недели, сечение заметно уменьшатся, волосы станут более эластичными и крепкими.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Банановая маска для гладкости

Разомните половину спелого банана в пюре, добавьте столовую ложку оливкового масла, столько же кондиционера, пару столовых ложек жирного творога. Можно капнуть немного масла лаванды. Готовую маску нанесите на влажные волосы, а через 20 минут смойте с большим количеством шампуня. После того как волосы высохли, практически исчезнет “пушистость”, как после выравнивания термоприборами. А кудрявые волосы улягутся красивыми мягкими волнами и не будут нуждаться в дополнительной укладке.

Рисовая вода для густоты

У азиатских красавиц есть секрет – раз в неделю ополаскивать волосы рисовой водой. Для ее приготовления нужно залить стакан риса литром теплой воды и оставить на ночь. Наутро нужно процедить жидкость. Это и есть рисовая вода, которой нужно ополоснуть волосы после мытья. Можно опустить локоны прямо в миску с жидкостью и подержать пару минут, а потом ополоснуть теплой водой. Это средство действует по принципу филлера. Волосы станут более плотными, визуально и на ощупь они начнут казаться более густыми.