Мнение: «Мировая битва за СПГ началась»

«Мировая битва за СПГ началась»

Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ — ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает Le Monde. Между тем, как пишет французское издание, азиатским странам в ближайшее время тоже понадобится заполнять газовые хранилища — а это определённо обострит конкуренцию за ныне «стратегический» ресурс.

С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов всё чаще можно увидеть суда одного и того же типа — танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют газ на большие расстояния — и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу своё голубое топливо, всё больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, говорится в материале издания.

Как подчёркивает кореспондент газеты, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном: «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы, — пояснил в беседе с журналистом профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. — Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский». По словам эксперта, сегодня всё повторяется с точностью до наоборот. Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии, — и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан.

Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше — большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, предупреждает корреспондент Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки — а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.

Есть и Китай — но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортёров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», — полагает эксперт.

Нынешний кризис позволил США нарастить объёмы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродаёт СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. Этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку позволяет им избавиться от «принуждений» со стороны Москвы и от её трубопроводов, — во всяком случае, об этом свидетельствуют инфраструктурные проекты, которые сейчас развивает ЕС даже несмотря на то, что он рискует увязнуть в стратегии, которая окажется очень затратной в экологическом плане, констатирует обозреватель издания.

Дело в том, что сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии — а следовательно, и выбросов парниковых газов, — чем его прокачка по трубам, поясняет журналист. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создаёт в 1,5—4 раза больше выбросов, чем обычная.

По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних пор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.

Из-за «газового состязания с Россией» СПГ получил важнейшую роль в плане поддержания европейской солидарности: как заявили на этой неделе французские чиновники, Франция с середины октября сможет поставлять в Германию, у которой пока нет собственной инфраструктуры, сжиженного газа на 100 ГВт/ч в сутки, что эквивалентно по мощности четырём энергоблокам АЭС.

Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, пишет Le Monde. Как разъясняет Тьерри Брос, СПГ смог заместить большую часть российских поставок, однако чтобы найти замену для оставшихся 10% объёма, придётся попотеть, особенно учитывая соперничество со стороны Азии и отсутствие нужных объёмов добычи.

Крупные СПГ-проекты в Канаде и Катаре начнут работу лишь позже 2024 года. «Кое-какие новые объёмы пойдут благодаря плавучему СПГ-заводу Coral South от Eni в Мозамбике, проекту BP Greater Tortue Ahmeyim в Мавритании и Сенегале, а также ещё одной инициативе Eni в Конго, — заявил Венсан Демури. — Но за исключением этих мелких проектов в ближайшие два года дополнительных объёмов добычи вводиться будет мало».

К этому добавляются форс-мажоры, которые могут проявляться на всём протяжении производственной цепочки, что ясно показал произошедший в июне пожар на техасском экспортном СПГ-терминале Freeport LNG, служившем одним из крупнейших поставщиков для Европы, а также снижающая доступность танкеров из-за роста ставок фрахта и списания отдельных судов, которые больше не соответствуют экологическим нормам, подчёркивает обозреватель Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает — даже для сектора СПГ», — подытоживает журналист.

https://russian.rt.com/inotv/2022-09-18/Mirovaya-bitva-za-SPG-nachalas – цинк

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/16/a-l-approche-de-l-hiver-une-bataille-mondiale-pour-le-gnl-a-commence_6141938_3234.html – оригинал на французском

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