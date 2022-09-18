 

Нетребко драила полы, а Брежнева горбатилась прислугой: 5 российских певиц с “грязным” прошлым

18.09.2022, 20:10, Разное
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Марина Федункив

Поющая звезда сериала “Реальные пацаны” как танк двигалась из провинциального городка к столичной роскоши. В юности артистка вкалывала на тяжелой работе: убирала нечистоты в статусе проводницы ж/д вагона. Также она служила прачкой, отстирывая чужие загаженные тряпки.

Анна Нетребко

Оперная дива сейчас высоко задирает нос, а ведь ее студенческие годы были очень “грязными”. Обучаясь в консерватории, Анна Нетребко драила полы Мариинского театра, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь.

Вера Брежнева

Нынче публика знает ее как смазливую блондинку и жену Меладзе. Много воды утекло с тех пор, как Вера Брежнева считалась гадким утенком с фамилией Галушка. Еще будучи школьницей, в родном Днепродзержинске она работала в кафе посудомойкой. Трудяжка чистила вонючие пепельницы и брезгливо отдирала слюнявые жвачки.

Ольга Бузова

Завидную невесту и экс-ведущую шоу “Дом-2” жизнь потрепала хорошенько. Сегодня она — звезда №1, а ведь раньше по утрам выполняла обязанности дворника, чтобы помочь родителям копейкой. По крайней мере, так утверждает сама Ольга Бузова.

Лолита Милявская

Знойная брюнетка знает себе цену, поэтому не стесняется рассказывать о зазорных вещах. В одном из интервью звезда призналась, что в былые времена собирала бычки и сдавала бутылки. Отметим, что сбором стеклотары промышляли многие кумиры современности. Певица Слава и Наталья Ветлицкая в их числе.


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