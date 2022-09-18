Юлия Высоцкая научила готовить крекеры из кабачков

Вам потребуется:

800 г кабачков;

250 г грецких орехов;

100 г миндаля;

100 г семян льна;

50 г кунжута;

50 г тыквенных семян;

50 мл оливкового масла.

По словам Юлии Высоцкой, этот рецепт особенно понравится тем, кто по каким-либо причинам отказался от мучного или глютена. Артистка отметила, что крекеры можно делать и тонкими, и, наоборот, потолще – это не принципиально. “Вместо кабачков-цукини пробовала с тыквой и бататом — все работает отлично”, – подсказала маленький лайфхак Высоцкая.

Для начала необходимо разогреть духовку до 100 °С. Все орехи необходимо размельчить в блендере, превратив их в муку. Кабачки очистить, удалить сердцевину с семенами и натереть на мелкой терке.

В кабачковое пюре всыпать ореховую муку, влить масло и все перемешать. Затем тесто раскатать в пластину около 2-3 мм, переложить на противень и поставить в духовку.

Выпекать два часа, а затем понизить температуру до 80 °С и оставить еще на час. Готовый пласт нужно охладить и разрезать на крекеры.