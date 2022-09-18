 

Суд обязал Нурсултана Назарбаева сменить имя

18.09.2022, 19:33, Разное
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Верховный суд Казахстана вынес определение в отношении первого президента и бывшего духовного лидера нации Нурсултана Назарбаева, обязав его в течение трёх месяцев сменить имя «во избежание укрепления культа личности».

Новым именем Назарбаева может стать Акмол или Астан.

Кампания по борьбе с культом личности Назарбаева развёрнута в стране по инициативе нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Её целью названа «полная ликвидация культа личности людей, способных затмить славу нашего великого кормчего, уважаемого Второго Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева». Для этого было принято решение о возвращении столице – городу Нур-Султану – названия Астана.

Однако, как показывают соцопросы, данная мера не смогла существенно повлиять на популярность Назарбаева среди населения. Для полной ликвидации культа личности необходимо лишить первого президента прославленного имени, уверены в администрации Токаева.

– Мы демократическая страна, у нас большинство компаний контролируются акционерами из демократических стран. Мы не можем себе позволить, чтобы столицу звали в честь человека, а человека – в честь столицы. Поэтому бывшему Елбасы нужно избавиться от имени Нурсултан. Пусть возьмёт имя попроще – Астан, например. Тогда мы, наконец, сможем покончить с позорным наследием времён культа личности и сможем сосредоточиться на прославлении уважаемого действующего и вечного Лидера, – сказал депутат Меджлиса Казахстана Асланбек Желдыбатыев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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