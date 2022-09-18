 

«Больше не демократическое государство» — Европарламент вынес вердикт Венгрии

18.09.2022, 19:07, Разное
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Европарламент в минувший четверг одобрил доклад, в котором Венгрию лишили статуса «демократии», окрестив «электоральной автократией», пишет Politico. По информации издания, этот жест имеет главным образом символическое значение — однако европейские законотворцы призывают Брюссель принять реальные шаги в отношении Будапешта, которые могут быть осуществлены Еврокомиссией уже в воскресенье.


AP

Венгрию больше нельзя считать демократическим государством, а власти этой страны подвергают европейские ценности угрозе — к такому выводу пришли законотворцы Евросоюза в докладе, одобренном Европарламентом в минувший четверг, пишет Politico. 

Как подчёркивается в материале издания, доклад, составители которого заключили, что Венгрия стала «электоральной автократией», оказался очередным символическим жестом в адрес Будапешта со стороны Брюсселя, который уже не один год регулярно выражает венгерским властям негодование в связи с опасениями по поводу соблюдения принципа верховенства права в стране.  

В частности, Европейская комиссия вступила в схватку с венгерским правительством в связи с сообщениями о злоупотреблениях государственными средствами с целью обогащения лиц, близких к правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», напоминает Politico. Кроме того, ожидается, что Еврокомиссия в воскресенье порекомендует значительно сократить объём средств, предоставляемых Будапешту из бюджета ЕС, но при этом даст венгерским властям несколько месяцев для того, чтобы договориться с Брюсселем и прийти к компромиссу. 

В свою очередь, Европарламент критикует власти Венгрии ещё с 2013 года, а в 2018 году даже пошёл на исторический шаг, запустив в отношении Будапешта процедуру по статье 7 договора о Европейском союзе, применяющейся в тех случаях, когда один из членов блока угрожает нарушить его ключевые ценности, отмечает обозреватель Politico. Впрочем, как подчёркивает автор, с тех пор этот юридический механизм застопорился в Совете ЕС. 

Согласно новому докладу, европейских законотворцев беспокоит целый ряд вопросов, включая работоспособность электоральной системы Венгрии, независимость её судебных органов, свободу вероисповедания и права наиболее уязвимых социальных групп, пишет Politico.  

Составители документа рекомендуют Совету ЕС принять меры в отношении Будапешта — в частности, они приводят для совета примерный вариант резолюции в адрес венгерского правительства, где говорится о существовании «риска серьёзного посягательства со стороны Венгрии на те ценности, на которых стоит Евросоюз», говорится в материале издания.


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