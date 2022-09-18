5 российских звездных пар, которые отмечают годовщину свадьбы в сентябре

Яна Рудковская и Евгений Плющенко



12 сентября для пары навсегда стало особенной датой, ведь именно в этот день 13 лет назад они сказали друг другу “Да”. А 5 лет назад в этот же день пара обвенчалась. Яна поделилась с подписчиками трогательными фотографиями со свадьбы, на которых она предстает в легендарном лавандовом платье от кутюр.

Символ кружевной свадьбы – кружево, которое говорит о том, что на 13 году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как и кружево, – подписала она опубликованные снимки.

Поклонники поспешили поздравить пару в комментариях:

Вы потрясающие! Долгих и счастливых лет жизни.

Бесконечной любви и уважения друг к другу.

Шикарное платье, шикарная пара.

Яна и Евгений – многодетная семья. У супругов на двоих пятеро детей: двое совместных (Александр и Арсений) и троих сыновей от прошлых браков (Егор, Андрей и Николай).

Валерия “Лерчек” и Артем Чекалины



13 сентября Валерия и Артем Чекалины отметили годовщину свадьбы. А в этом году они празднуют 13-летие совместной жизни. За это время Валерия и Артем успели запустить несколько успешных проектов, создать прибыльный косметический бизнес и стать многодетными родителями. У пары подрастают шестилетние двойняшки Алиса и Богдан, а также годовалый сын Лев.

Изначально супруги договорились обойтись без подарков на годовщину, но Артем все же решил порадовать Валерию и подарил ей сумку Hermès ручной работы. Подарок мужчина дополнил сертификатом подлинности (напомним, недавно стилист девушки продавала ей подделки по цене оригинала, а сумма ущерба оценивается в 20 миллионов рублей).

Хоть посмотришь как оригинал выглядит, – пошутил Артем с отсылкой к неприятной ситуации.

Ксения Собчак и Константин Богомолов



Для Ксении Собчак с Константином Богомоловым 13 сентября не менее особенная дата: в этот день супруги отметили “кожаную” свадьбу. Телеведущая и режиссер сочетались узами брака три года назад. Свадьба этой пары до сих пор удерживает славу одной из самых эпатажных. И все из-за эффектного выбора автомобиля. Пара прибыла в ЗАГС на катафалке с ожидаемой надписью на двери “Пока смерть не разлучит нас”, чем вызвала неоднозначную реакцию общественности.

В честь знаменательного события Ксения разместила у себя в соцсетях архивные фото с бракосочетания.

Три года назад взял вот так вот крепко за руку и увел в новый, удивительный мир! – подписала она снимки.

Константин поддержал ностальгический флешмоб и опубликовал серию фото из личного архива. Его подпись оказалась более лаконичной:

А нам три года, и мы счастливы.

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия



Певица и ее супруг празднуют вторую годовщину свадьбы. Ольга не так часто делится подробностями личной жизни. О бракосочетании она также сообщила не сразу. По факту небольшие подробности свадьбы поклонники узнали только спустя месяц. Торжество прошло в Австрии, в небольшом альпийском городке. Праздничный ужин для самых близких состоялся в Вене. Выбор в пользу австрийской столицы пал неслучайно: супруг девушки прожил в этом городе более 10 лет.

Вена – вторая Родина мужа. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и мне тут энергетически очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно, – позже рассказала Ольга.

История образования этой яркой пары также окутана интригой. Известно только, что Георгий был концертным директором певицы. В какой-то момент их отношения из деловых переросли в романтические. Сегодня супруги проживают в собственном доме в Подмосковье и воспитывают сына Луку. Подробнее о новом этапе своей жизни Ольга рассказала в одном из номеров журнала HELLO!.

Артем Умрихин и Рамина Ездовская



Основатель группы “Artik & Asti” с супругой в сентябре отмечают шестилетие совместной жизни. Пара познакомилась в Интернете: на тот момент Рамина проживала в Иерусалиме. Чувства вспыхнули сразу же и около двух лет влюбленные встречались в промежутках между гастролями исполнителя. Только в 2016 году пара поженилась. Спустя у них родился сын Итан, а еще через три года – дочь Наоми.

За время совместной жизни пара обросла внушительной армией поклонников. На вопрос фанатов, в чем секрет счастья в семейной жизни, Артем ответил, что это, безусловно, внимание друг к другу. Также исполнитель посоветовал всем супругам периодически отодвигать мысли о быте и устраивать свидания. А еще не забывать о взаимопомощи в уходе за детьми. Ну и, конечно же, очень важно поддерживать в супруге уверенность в ее привлекательности.

На вопрос: “Мне кажется или я поправилась?” существует только один ответ – делаем максимально удивленное лицо и говорим: “Милая, наоборот, даже похудела, по-моему”, – советует Артем.