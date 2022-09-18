Мнение: Назарбаев остался в Казани….

Казахи начал самоочищение от назарбаевщины. Столице Казахстана вернули название Астана.

Астана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года. Но не прижилось название. Вернули прежнее.

А вот в Казани Назарбаев вполне прижился.

Когда в 2015 году улицу Эсперанто переименовали в улицу Нурсултана Назарбаева, практически никто не протестовал против прихоти городских властей. Лишь несколько отщепенцев. А сейчас и подавно никто не будет требовать убрать имя Назарбаева с названия казанской улицы. А зачем? Пусть будет. Как символ безропотности и покорности казанцев….

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