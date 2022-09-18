Мнение: О захоронениях в Изюме

О захоронениях в Изюме

Пару слов о захоронениях в Изюме от человека, лично ими занимавшимся.

Прежде всего стоит сказать, что я лично с товарищами из специально назначенного подразделения 20 армии несколько раз выезжал на передовую для сбора тел украинских военнослужащих. Под непрекращающимися обстрелами украинской артиллерии, мы вывозили уже полуразложившиеся трупы в городской морг города Изюм. В то время, наше командование активно искало возможности передать останки руководству ВСУ, находило волонтеров, которые смогут это сделать, но… Украинская сторона постоянно искала причины переноса сроков передачи, а затем и вовсе перестало выходить на связь.

Таким образом, спустя пару недель, нашим бойцам, совместно с городской похоронной командой пришлось осуществить захоронения на местном кладбище. Все, преданные земле военнослужащие, у котррых были с собой документы, удостоверяющие личность, занесены в специальный журнал. Кроме этого на них имеются даже справки о смерти, выданные городским патологоанатомом.

Теперь о страшном. Перемещаясь по городу, мне самому, не раз приходилось быть невольным свидетелем гибели мирных жителей от прилетающих по частному сектору украинских снарядов. Когда наши войска вели бои на южных окраинах города и артиллерия ВСУ еще добивала до жилых кварталов, ежедневно на городское кладбище похоронная команда привозила 3-5 человек, жизни которых оборвались в результате этого чудовищного геноцида. Я видел слезы матерей и отцов, оплакивающих своих детей, слышал слова местных про то, что для Киева они теперь тут все не люди, а сепары, которых нужно убивать…

И после всего этого у Зеленского хватает наглости и цинизма заявить о том, что в гибели мирных жителей виноваты российские войска! Спросите родителей Прокопенко Руслана Даниловича 13.06.2002 г.р., в дом которых, на моих глазах влетел снаряд ВСУшной гаубицы, кто помогал вывозить на кладбище и хоронить тело их сына.

Я, разумеется, понимаю, для чего запад проводит эту информационно-психологическую операцию, используя киевского шута в качестве потерпевшего, но мне абсолютно не ясно, как можно верить в то, что российские войска вели обстрел своих тыловых районов.

https://t.me/pilainfo/4182 – цинк

Тут могу добавить, что фото могил с крестами, которые сейчас раскапывают, выкладывал еще весной + там еще и видео помнится были, где показывали процесс захоронения трупов ВСУшников, а также погибших в результате обстрела Изюма мирных жителей. После освобождения Изюма, ВСУ достаточно регулярно долбили город артиллерий и РСЗО, пытаясь помешать ВС РФ продвигаться в районе Каменки и перекрестка дорог к югу от Изюма.

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