За дверью не оставишь – Личное мнение

Исполнительница лично мне неизвестных хитов Нюша принялась рассуждать про измены:

«В прошлом году, несмотря на то, что у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей»



Фото: Соцсети

Не знаю, кто кому изменил там у Нюши, но её рассуждения крайне забавные.

То есть, произошла измена. В подробности погружаться не хочется. Но важно говорить об этом.

Если вот так проследить логическую цепочку, ни о каком прощении тут и речи нет.

Измена ранила. Обидела. Мыслями человек возвращается к ней. Говорит об этом, хотя и дело было давно.

Очевидно, что тут важно не говорить, а действовать. Когда вам дискомфортно, не имеет смысла переливать из пустого в порожнее, пытаясь разобрать ситуацию, пережить её, смириться и успокоиться. Как прежде уже не будет — глупо ждать этого.

Человек приходит на интервью к посторонним людям и начинает говорить про измены — это точно уже не пройдёт, не отпустит.

Хуже того, даже если вы заставили себя простить измену, но она вас гложет, дальше не будет ничего хорошего. Как ты мне изменил? Сколько раз? Точно было всего 20 раз? И так далее — в таких отношениях жить невозможно.

Не стоит мучить себя. Не стоит мучить партнёра. После измены следует расставаться и начинать новую жизнь. И ещё на берегу с новым партнёром обговорить этот момент — что для тебя неприемлемо в отношениях. То, что точно послужит причиной их завершения.

Прощали измены? И чем закончилось?

—