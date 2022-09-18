Мнение: Когда в мобильнике слишком много номеров

Артемий Лебедев, один из немногих оставшихся блогеров старой гвардии, указывает на проблему переполненных адресных книг. Цитирую из поста (ссылка):

…потом появились мобильные телефоны, и записные книжки ушли в прошлое как гусиные перья и чернила обанкротились после изобретения авторучек.

И теперь в мобиле копятся контакты. И с годами их становится [слишком много]. Скажем, у меня сейчас в телефоне 862 контакта — и это при том, что ненужные номера я не записываю. Понятно, что половина людей мне уже никогда не пригодится. Со временем я даже перестаю вспоминать, кто были все эти бесконечные “Алеся Виза” и “Валерий Жалоба Общепит”. Но мне лень ходить и пропалывать список.

Решение должно быть простым: телефону пора самому архивировать невостребованные контакты. Ау, Эппл, Гугл, пора начинать.

С одной стороны, это верно. В телефонах уже сейчас контакты плодятся сотнями, у некоторых — тысячами. При этом со сменой мобильника контакты не исчезают, так что лет через двадцать-тридцать всё будет ещё хуже. Моя канцелярская душа протестует против такого разгильдяйства, я не хочу продираться сквозь «Карлос Петроградка», «Карлос Лысый» и «Карлос Юрист», ища среди них именно того Карлоса, которому мне нужно звонить сейчас.

Также у меня в записной книжке есть люди, с которыми я не общаюсь по какой-то важной причине, и которым мне было бы неловко позвонить по ошибке. Ладно, я не пью, так что у меня такие конфузы случаются редко. Но всё же некоторые контакты надо или удалять, или как-то помечать в телефоне, чтобы система три раза переспрашивала, не обезумели ли вы часом, и точно ли вы хотите вот именно туда звонить.

Сортировать контакты автоматически — идея отличная. Но сортировка должна быть умной. Какие-то контакты одноразовые, через месяц они в телефоне уже не нужны. Другие контакты, напротив, нужны и через 5 лет — к примеру, телефон доктора, который делал вам операцию, и консультация которого может вам понадобиться ещё раз. Чтобы нормально обрабатывать большое количество контактов, нужно делать целую интеллектуальную систему, снабжать каждый контакт кратким описанием, характеристикой. Добавлять туда, наверное, ещё и адреса, и соцсети, и всякое прочее — только не в наивном режиме анкеты, как это сейчас сделано в адресной книге смартфонов, а нормально, по-серьёзному…

Полагаю, «Эппл и Гугл» справятся с задачей, хоть наверняка и сделают по своему обыкновению неудобно. Вот только доверять Эпплу, Гуглу, Фейсбуку и прочим американским корпорациям столь чувствительную информацию, как личная картотека, я бы не стал. Как показывает опыт, корпорации обязательно используют мои данные против меня, и хорошо ещё, если ограничатся тем, что будут пытаться что-нибудь мне продать.

Поэтому я предпочитаю разбирать свои контакты вручную. Раз в несколько лет, когда я меняю свой мобильник на новый, я выгружаю контакты на компьютер. Нужные телефоны переношу в новый мобильник. Все остальные телефоны архивирую и записываю на компакт-диск. Времени занимает немного — минут за 5-10 можно вдумчиво всех разобрать.

Бухгалтерская хитрость тут в том, что я не удаляю лишние контакты — это требовало бы от меня чрезмерных усилий — а всего лишь архивирую их. Благодаря этому я могу позволить себе «рубить с плеча», трактовать любые сомнения в сторону «удалить».