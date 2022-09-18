Sky News – экс-главу разведки Дании обвинили в разглашении засекреченной информации

Экс-начальника двух главных разведывательных служб Дании Ларса Финдсена официально обвинили в разглашении сведений, содержащих гостайну, пишет телеканал Sky News. По информации канала, Финдсен обвиняется в передаче засекреченной информации шести лицам, включая двух журналистов. Обвинение будет запрашивать для него как минимум четыре года тюрьмы.



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Бывшему главе Службы оборонной разведки Дании Ларсу Финдсену предъявили официальные обвинения в разглашении секретной информации, передаёт Sky News.

Как пишет сайт британского канала, датская прокуратура считает, что Финдсен передал сведения, содержащие государственную тайну, а также другие конфиденциальные данные шести лицам, включая двух журналистов. Предполагается, что эту информацию Финдсен получил во время работы в Службе оборонной разведки, которую он возглавил в 2015 году.

Финдсен был отстранён от должности в 2020 году после того, как его обвинили в разглашении засекреченной информации, и с декабря прошлого года находится под стражей, отмечает корреспондент Sky News.

«Разумеется, когда секретные данные или другая конфиденциальная информация, которая имеет огромное значение для работы разведслужб по обеспечению безопасности Дании, передаются чужакам, — это серьёзный вопрос, — приводит Sky комментарий датского прокурора Якоба Бергера Нильсена. — Если методы работы разведывательных ведомств предают огласке, это может навредить отношениям с партнёрами разведывательных ведомств и осложнить им работу, а также подрывает веру в то, что разведслужбы способны защитить важную информацию».

По данным Sky News, обвинения Финдсену были предъявлены по итогам тщательного расследования, проведённого полицией совместно со Службой безопасности и разведки Дании — другим разведывательным ведомством, которое обвиняемый возглавлял с 2002 по 2007 год. В период между двумя разведывательными ведомствами Финдсен возглавлял датское минобороны.

Финдсен ранее заявлял, что невиновен, и назвал всю ситуацию «полным безумием», говорится в материале Sky. «Виновным себя не признаю и хочу, чтобы предъявленные мне обвинения были выдвинуты официально», — говорил он на заседании суда, проходившем в январе.

По информации британского канала, прокуроры запросят для Финдсена по меньшей мере четыре года тюремного заключения.