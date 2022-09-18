 

Sky News – экс-главу разведки Дании обвинили в разглашении засекреченной информации

18.09.2022, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-начальника двух главных разведывательных служб Дании Ларса Финдсена официально обвинили в разглашении сведений, содержащих гостайну, пишет телеканал Sky News. По информации канала, Финдсен обвиняется в передаче засекреченной информации шести лицам, включая двух журналистов. Обвинение будет запрашивать для него как минимум четыре года тюрьмы.


YouTube

Бывшему главе Службы оборонной разведки Дании Ларсу Финдсену предъявили официальные обвинения в разглашении секретной информации, передаёт Sky News. 

Как пишет сайт британского канала, датская прокуратура считает, что Финдсен передал сведения, содержащие государственную тайну, а также другие конфиденциальные данные шести лицам, включая двух журналистов. Предполагается, что эту информацию Финдсен получил во время работы в Службе оборонной разведки, которую он возглавил в 2015 году. 

Финдсен был отстранён от должности в 2020 году после того, как его обвинили в разглашении засекреченной информации, и с декабря прошлого года находится под стражей, отмечает корреспондент Sky News. 

«Разумеется, когда секретные данные или другая конфиденциальная информация, которая имеет огромное значение для работы разведслужб по обеспечению безопасности Дании, передаются чужакам, — это серьёзный вопрос, — приводит Sky комментарий датского прокурора Якоба Бергера Нильсена. — Если методы работы разведывательных ведомств предают огласке, это может навредить отношениям с партнёрами разведывательных ведомств и осложнить им работу, а также подрывает веру в то, что разведслужбы способны защитить важную информацию». 

По данным Sky News, обвинения Финдсену были предъявлены по итогам тщательного расследования, проведённого полицией совместно со Службой безопасности и разведки Дании — другим разведывательным ведомством, которое обвиняемый возглавлял с 2002 по 2007 год. В период между двумя разведывательными ведомствами Финдсен возглавлял датское минобороны. 

Финдсен ранее заявлял, что невиновен, и назвал всю ситуацию «полным безумием», говорится в материале Sky. «Виновным себя не признаю и хочу, чтобы предъявленные мне обвинения были выдвинуты официально», — говорил он на заседании суда, проходившем в январе. 

По информации британского канала, прокуроры запросят для Финдсена по меньшей мере четыре года тюремного заключения.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05.22 / Мнение: Европейское жульё, канадское ворьё и французские похитители картин

06.06.21 / 16 умилительных конкурентов котятам и щенкам, которыми нужно срочно наполнить интернет

19.01.22 / Мнение: Инспектор Мехлис

09.03.22 / Культура в чрезвычайной ситуации

09.12.21 / Препарат от спинальной мышечной атрофии зарегистрировали в России

26.08.22 / “Негде было жить”: Поставлена точка в квартирном конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

17.03.22 / Мнение: Враг не будет разбит – наше дело неправое

10.05.22 / Мнение: Почему Байден переживает за Россию?

18.01.22 / Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

08.03.22 / Пора Уже Танцевать Чайковского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика