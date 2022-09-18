 

Frontier India – в НАТО признали, что планировали расширение у границ России «несколько лет назад»

18.09.2022, 17:45, Разное
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На пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО в Таллине глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что там начали планировать расширение присутствия сил у границ РФ за несколько лет до начала спецоперации на Украине, передаёт Frontier India. Бауэр также отметил, что альянс будет и дальше поддерживать Украину и делать это столько, сколько потребуется.


АР

Глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что планирование расширения присутствия сил НАТО у границ РФ «началось несколько лет назад», пишет Frontier India.

В субботу на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО в Таллине Бауэр рассказал о стратегии сдерживания и защиты Североатлантического альянса, утверждённой в 2020 году. Стратегия призвана обеспечить лучшее общее понимание угроз в масштабах всего альянса и региона и позволить альянсу повысить скорость и эффективность быстрого развёртывания войск. 

Бауэр назвал это самой значительной реорганизацией военных формирований НАТО с 1949 года. По его словам, военный альянс начал готовиться к этому ещё несколько лет назад, а сейчас приступает к осуществлению своей стратегии.

Как напоминает интернет-издание, формально новая концепция была утверждена на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года. Именно тогда страны НАТО объявили о решении разместить «сильные и боеспособные войска на восточном фланге альянса» и создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В ходе пресс-конференции голландский адмирал отметил, что выполнение договорённостей, достигнутых на саммите в Мадриде относительно укрепления восточной границы блока, «продолжается» и на этом направлении нет никаких проблем.

Бауэр также сообщил, что во время встречи в Таллине начальники генштабов НАТО подчеркнули необходимость «поддерживать» и «расширять» «союзническую помощь Украине». Они согласились, что необходимо продолжать поставлять боеприпасы и военное оборудование, а также проводить подготовку украинских солдат. Бауэр добавил, что Североатлантический альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что коллективная цель НАТО состоит в том, чтобы «лишить Россию возможности изменить существующий международный порядок, который основан на правилах», в том числе при помощи размещения большего количества военнослужащих вдоль границы страны. Херем согласился со словами Бауэра о необходимости «помочь» Киеву, указав на важность обеспечения сплочённости и единства альянса, несмотря на то, что предстоящая зима «будет сложной».


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