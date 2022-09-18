С 1 января для посещения театров и кино придется оформить «паспорт зрителя»

Государственная дума приняла поправки в федеральный закон «Об основах законодательства Российской Федерации в культурной политике».

С 1 января 2023 года для покупки билетов в театр и кино необходимо будет предъявить «паспорт зрителя» – аналог FAN ID для болельщиков.

Большинство зрителей этого просто не заметят, уверены в Госдуме – любителям искусства достаточно будет один раз оформить документ и предъявить его в кассе или авторизоваться на сайте через Госуслуги. Как отмечают эксперты, «паспорт зрителя» позволит решить сразу несколько проблем – обеспечить соблюдение возрастных ограничений в кино и театрах, а также исключить любую спекуляцию билетами.

– Мера правильная, мы её всецело поддерживаем. Согласно прогнозам специалистов, никакого спада в посещаемости учреждений культуры не будет. Наоборот, мы считаем, что число зрителей в наших театрах только увеличиться, – говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Оформить «паспорт зрителя» граждане смогут с 1 октября в любом МФЦ или на портале Госуслуги. Пошлина за оформление документа составит 500 рублей.

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