 

Кувейт решил вдвое увеличить добычу газа

18.09.2022, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров, сообщил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах.

«Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млнкубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров.)», – передает РИА «Новости» слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.

По его словам, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.

Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит «поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения РФ в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.20 / В полях Херсонской области два человека погибли от тепловых ударов

01.12.21 / Столтенберг: У РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем

26.06.20 / CNN – Гейтс заявил об отсутствии гарантий полной эффективности вакцин от коронавируса

10.08.20 / Утверждено обвинительное заключение по делу Навального о клевете

08.03.21 / Как британские СМИ отреагировали на интервью принца Гарри и его жены Меган Опре Уинфри

11.09.20 / Госэкоинспекция рассматривает переезд части центрального аппарата в Кривой Рог – Малеваный

17.07.20 / Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17

10.08.22 / Москва подчеркнула правомерность вывода объектов из-под инспекций по СНВ-3

11.09.20 / Макрон заподозрил Россию и Турцию в дестабилизации Средиземноморья

14.01.21 / У отставного военного украли Орден Мужества и икону в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика