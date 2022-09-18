Кувейт решил вдвое увеличить добычу газа

Кувейт рассчитывает вдвое нарастить добычу природного газа – с примерно 1,4 млн до примерно 2,8 млн кубометров, сообщил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах.

«Мы работаем в Кувейте над увеличением добычи газа, чтобы не отставать от растущего мирового спроса и предоставить новые инвестиционные возможности для нефтехимии. Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млнкубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров.)», – передает РИА «Новости» слова гендиректора корпорации в кулуарах открытия конференции производителей газа стран Персидского залива.

По его словам, стратегические планы Кувейта по увеличению добычи газа направлены на достижение миллиарда кубических футов, и у страны есть возможности для экспорта газа.

Кроме того, как отметил глава корпорации, Кувейт в числе приоритетов видит «поддержание добычи нефти в соответствии с долей, выделенной в рамках сделки между нефтепроизводящими государствами, ОПЕК+, и страна имеет возможности увеличивать добычу, когда этого требует рынок».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил в эфире телеканала «Россия-1», что европейские потребители продолжают получать счета за электроэнергию и газ, которые не могут оплатить, и этот кризис лишь нарастает.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ШОС заявил, что обвинения РФ в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.

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