 

СМИ: Британия останется без норвежского газа из-за засушливого лета

18.09.2022, 17:25, Новости дня
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Британия положилась на норвежский газ в попытках отказаться от российского, однако засушливое лето заставило Осло ограничить экспорт энергоресурсов, сообщил британской газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.

«В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций <…> поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок», – цитирует его РИА «Новости».

Эксперт добавил, что Норвегия сильно зависит от выработки гидроэлектроэнергии. При этом западные страны целенаправленно увеличили поставки норвежских энергоносителей, что теперь обернется для них проблемой.

8 сентября новый премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна будет добывать сланцевый газ с помощью фрекинга (методом гидроразрыва геологического пласта) в тех районах, где это одобрит местное население.

Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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