Ле Пен назвала участие Франции в антироссийских санкциях геополитической ошибкой
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Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен, выступая на партийной конференции, назвала участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой».
«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», – передает ТАСС слова Ле Пен.
Она отметила, что ЕС ввел эти санкции «в состоянии истерии от украинского конфликта».
Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт в Украине причиной экономического кризиса.
Напомним, во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов «принять цену за свободу», говоря о необходимости поддерживать Киев.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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