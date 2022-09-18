Ле Пен назвала участие Франции в антироссийских санкциях геополитической ошибкой

Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен, выступая на партийной конференции, назвала участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой».

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», – передает ТАСС слова Ле Пен.

Она отметила, что ЕС ввел эти санкции «в состоянии истерии от украинского конфликта».

Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт в Украине причиной экономического кризиса.

Напомним, во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов «принять цену за свободу», говоря о необходимости поддерживать Киев.

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