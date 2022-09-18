 

Ле Пен назвала участие Франции в антироссийских санкциях геополитической ошибкой

18.09.2022, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен, выступая на партийной конференции, назвала участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой».

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», – передает ТАСС слова Ле Пен.

Она отметила, что ЕС ввел эти санкции «в состоянии истерии от украинского конфликта».

Ранее Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт в Украине причиной экономического кризиса.

Напомним, во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов «принять цену за свободу», говоря о необходимости поддерживать Киев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.21 / Электрокар BMW i4 в 2022 году доберется до России

29.07.20 / Подведены итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 13 сентября

21.07.20 / В МВД Украины рассказали подробности о личности захватчика автобуса в Луцке

17.10.20 / В Армении призвали привлечь экс-премьеров и президентов к защите страны

10.01.22 / В Женеве завершились переговоры США и РФ по гарантиям безопасности. Они длились почти восемь часов

08.02.22 / Bayraktar, Javelin и NLAW. Резников анонсировал учения ВСУ параллельно с тренировками Вооруженных сил РФ и Беларуси

08.02.22 / Премьер Канады появился на публике впервые с начала протестов в Оттаве

24.03.21 / Названа ожидаемая дата второго в 2021 году запуска с космодрома Восточный

06.03.22 / Даже умеренное употребление алкоголя приводит к уменьшению объема мозга

24.10.21 / Бывшего соратника Джулиани Парнаса признали виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика