 

Мнение: Был ли договорняк Путин-Байден в Харьковской области

18.09.2022, 16:55, Разное
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Совершенно неожиданный Марк Солонин! Один из лучших наших историков уж пару лет как перебрался в Киев – но и там он сохраняет свою фирменную смелость и парадоксальность мышления. Здесь он ни много ни мало взялся поставить под сомнение доблесть “контрнаступа” ВСУ – при том, что его невероятная эффективность налицо и породила целую эйфорию среди всех сторонников Украины: как-никак, буквально за какую-то неделю ВСУ очистили всю Харьковскую область, взяли Изюм и Купянск – чего ж боле?

Но Марк из Киева (!) возражает (как здесь в России он вечно крушил официозную концепцию ВОВ от прикормленных “историков”) бурно радующимся уже украинским военным аналитикам, уверяя и доказывая с цифрами в руках, что откат российских войск со всех позиций в области – результат не военной победы, а, по всей видимости, некой закулисной сделки… между “коллективным Путиным” и “коллективным Байденом”, то есть – российской ОПГ и американской Демпартии! Суть сделки, по Солонину, примерно такова: Путин отводит войска и позволяет всем СМИ в мире объявить об очередном военном успехе “всех людей доброй воли” на Украине против российских агрессоров (что будет важно для Демпартии, у которой катастрофически мало внешнеполитических успехов в канун выборов в Конгресс) – а взамен Путин получает продолжение саботажа Америкой поставок Украине реально эффективных наступательных вооружений (танки, самолеты и БТР).

Звучит конспирологически – но факты, приводимые Солониным и Любарским, тоже достаточно красноречивы. Что ж касается явной зависимости Путина от “демов” в США – я об этом много писал тут еще в связи с ковидобесием и вакцинобесием, и вообще давно складывается впечатление, что Путин – верный даже не союзник, а вассал Демпартии США, точнее, тех сил, которые за ней стоят.

Но за Солонина тревожно – на Украине сейчас очень не любят тех, кто шагает не в ногу.

Источник: Размышления вольного социолога


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