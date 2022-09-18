Европа должна поставить памятник «Газпрому» в центре Брюсселя

С началом «газовой войны» ЕС невиданными темпами идет к зеленой экономике и диверсифицирует поставки сырья: объясняет Михаил Крутихин.

Замерзнет ли Европа ближайшей зимой и пойдет ли на поклон к России, снимая все санкции, — или сама откажется от привычных закупок? Что будет в конце года, когда начнет вступать в силу эмбарго на российскую нефть, а потом и на нефтепродукты? Объясняет нефтегазовый аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

— Кому будет хуже от «газовой войны» — России, которая теряет покупателей газа, или Европе, которая теряет газ?

— Как раз от ответа на этот вопрос очень многое и зависит. Сейчас уже ясно, что в краткосрочной перспективе, может быть — полгода, может — чуть побольше, в выигрыше может быть Россия. Задача у нее довольно ограниченная: сокращая поставки газа в то время, когда они необходимы, перед отопительным сезоном в Европе, РФ рассчитывает либо на облегчение, либо на полное снятие санкций, вызванных ее действиями в Украине. Для этого РФ готова на очень большие жертвы. В частности, приносится в жертву статус «Газпрома» как экспортера в его главной рыночной нише — в Европе. Я думаю, что на какое-то время РФ может смириться с сокращением прибыли от экспорта газа. Тем более что часть государств Европы уже начинают понемногу призывать к тому, чтобы скорее закончить боевые действия путем переговоров, как это делает, например, Франция. Или вообще осуждают санкции, как это делала Венгрия. То есть где-то есть у Москвы расчет на то, что временно придется потерпеть, но в конце концов она победит.

Что касается Европы, то здесь победа явно долгосрочная. Да — сейчас придется ужаться, особенно зимой, а дальше уже полегче будет. Но я думаю, что на протяжении двух лет или даже меньше в Европе фактически сформируют новую систему доступа к энергоносителям, независимую от России.

— Вы сейчас сказали две взаимоисключающие вещи. Если Европе придется ужаться, это будет означать, что РФ уже не выиграла даже в краткосрочной перспективе, потому что на ее шантаж Европа не повелась.

— Да, но дело в том, что логику Путина нельзя считать логикой.

Он-то рассчитывает на то, что произойдет раскол Европы, которую он по-прежнему считает слабой и не единой. За счет этого он и хочет добиться каких-то результатов. Цены на газ уже значительно выросли.

Видимо, кто-то докладывает Путину, что при таком росте цен РФ выигрывает даже при сокращении объемов экспорта.

— По большому счету, для Европы это просто вопрос денег: газ для населения и промышленности подорожает, но Германия, например, уже вводит разного рода субсидии, чтобы смягчить удар.

— Это так, но тут вопрос не только в деньгах. Высокая цена на электроэнергию, на газ порождает опасность социального напряжения для Европы.

— При этом в странах Европы понимают, что стоит на кону.

— Ну как же — понимают? Опросы общественного мнения показывают, что примерно 54% готовы пожертвовать чем-то лично, чтобы помочь Украине. Но 28‒30% не готовы на такие жертвы. И если начнут закрываться предприятия, если и дальше будут серьезно расти цены на топливо, на электроэнергию, то не исключено, что в ближайшее время Путин будет потирать руки и говорить, что выигрывает.

— В чем именно он может выиграть? Просто в том, что Европе станет плохо? Или Европа действительно вынуждена будет пойти на уступки из-за газового кризиса?

— Он рассчитывает, что Европе будет настолько плохо, что она вынуждена будет пойти на уступки.

— А вы как считаете? Европейцы действительно способны уступить — или они смогут пережить этот кризис?

— Сейчас я уже вижу предпосылки к тому, что кризис они все-таки переживут. И самое главное тут, что страдает долгосрочная стратегия России. Она ведь заключалась в том, чтобы предотвратить зеленый переход, заставить Европу по-прежнему зависеть от ископаемых энергоносителей, от нефти, газа и угля, как можно дольше. И краткосрочно, возможно, действительно зависимость повысится — от угля, от атомной энергетики, от газа.

Но мы уже видим, что переход к зеленой энергетике двинулся какими-то невиданными темпами.

— По каким признакам мы это видим?

— Идут деньги, в том числе от правительств, от крупных корпораций, которые раньше были только нефтегазовыми. Сокращаются расходы на нефть, на газ, на разведку, на добычу, на переработку. Быстрейшими темпами растут инвестиции во что-то «зеленое». И представьте ситуацию: спецоперация закончилась, все устаканилось, РФ предлагает миру снова покупать ее энергоносители…

— …а ей отвечают: спасибо, не надо, мы с вами однажды связались, больше не хотим.

— Именно это я и имею в виду, когда говорю о долгосрочной перспективе. И учитывая, как быстро все это сейчас делается в цивилизованном мире, это произойдет даже быстрее, чем мы можем себе представить. То есть очень скоро наступит время, когда привычный российский экспортный товар станет не нужен.

— Но доходы от экспорта газа у РФ не такие уж большие. И сам экспорт в Европу относительно небольшой: из 700 добытых в прошлом году млрд кубометров 200 пошли на экспорт, из них европейцам — только 155.

— Это действительно не так уж много для России, но без этого часть каких-то промыслов придется закрывать. В РФ есть районы с месторождениями, рассчитанными главным образом на экспорт. Это Ямальский полуостров — два больших месторождения, из которых одно, Бованенково, полностью разработано и дает вовсю газ, второе — Харасавэй. Есть еще Южно-Русское месторождение, которое тоже было рассчитано на Европу.

— Это их придется закрывать?

— Их-то, наверное, не закроют. Закроют, скорее всего, не самые эффективные. В Надым-Пур-Тазовском районе — Уренгой, Медвежье, Юбилейное, Ямбург. Когда-то это были легендарные месторождения, большие и передовые, фактически на них существует город Новый Уренгой. Но больше 70% резервов газа там исчерпано, там остался низконапорный газ, то есть теперь эти месторождения становятся малоэффективными. Придется, видимо, их и закрывать в первую очередь.

— Может быть, их и собирались закрывать, если они почти исчерпаны и малоэффективны?

— Не сразу. Они еще довольно долго могли работать. Низконапорный газ надо компрессорами поджимать, чтобы он мог идти на экспорт, но потихоньку «Газпром» начинал их сворачивать. У него была программа вывода из эксплуатации старых газопроводов. То есть фактически выкапывали из-под земли трубы и утилизировали. Особенно те трубы, которые шли к украинской границе. Это знаменитые «Братство», «Союз», «Уренгой — Помары — Ужгород», все эти большие трубы, которые шли раньше из района Ямбурга, из Приволжья, из Средней Азии.

Но я все время возвращаюсь к одной фразе: посмотрим, что дальше будет.

Сейчас лоб в лоб столкнулись амбиции Кремля, который готов пожертвовать экспортной ролью «Газпрома», частью этой большой интересной отрасли, и Европы, которая полна решимости избавиться от зависимости.

— Какова вероятность того, что Германия вернется к атомной энергетике и разморозит остановленные АЭС?

— В Германии хотят не разморозить остановленные, а просто на время продлить работу как минимум шести реакторов на двух электростанциях. Решения на этот счет уже готовы, остается подождать, утвердят их или нет. Но это вполне возможно. Немцы посмотрят, как пойдут дела зимой. Уже в декабре-январе там заработают первые два новых терминала по приему сжиженного газа.

— Из тех шести, что Германия начала строить после начала российской спецоперации?

— Да-да, из них самый первый должен заработать уже в декабре. Кроме того, уже на очень хорошем уровне заполнены подземные хранилища на зимний период. Ну и снова введены в эксплуатацию некоторые электростанции, работающие на угле. Немцы хотят посмотреть, какой будет от всего этого эффект. Не исключено, что под давлением зеленых они подождут с вводом в эксплуатацию каких-то уже остановленных атомных реакторов.

— Известно, что подземные газовые хранилища заполнены на 85‒95%. Что это значит? Как это можно перевести в месяцы работы, например?

— Зимой газа потребляется больше: для электроэнергии, для отопления эти хранилища — добавочный объем, плюс к нормальному энергоснабжению.

— То есть это не то чтобы заполнили хранилища — и три месяца, например, можем газ не покупать?

— Нет, это не замена поставок условного «Газпрома», а тот прибавок, который позволяет пройти зиму без забот и потерь. Если этот прибавок уже есть, то дальше надо смотреть с точки зрения обычного баланса газа, как будет сокращаться участие России.

Совсем без поставок от «Газпрома» этих запасов, возможно, хватит месяца на два-два с половиной. С учетом того, что появятся еще новые источники газа — плавучие СПГ-терминалы, вкупе с запасами в хранилищах они, вероятно, позволят Европе спокойно продержаться.

Эмманюэль Макрон сказал недавно, что раньше в Европе 50% газа было российским, а сейчас только 9%. Это он, конечно, переборщил, но в целом направление такое: да, потребление российского газа сокращается.

— Что еще, кроме строительства СПГ-терминалов, предпринимает Европа, чтобы снизить зависимость от «Газпрома»?

— Первое — это сокращение потребления газа в промышленности. Не только потому, что где-то сократили производства, но и за счет экономии, в августе по сравнению со средними значениями за предыдущие 4‒5 лет на 21% сократилось потребление газа в германской промышленности. То есть первое — это экономия. Второе — это, конечно, то, что сжиженный газ «переманивают» из Азии. Средние цены в Европе в августе были вдвое выше, чем в Азии. Если считать, как это принято, на млн британских тепловых единиц — BTU, в августе средняя цена в Азии была 32, а в Европе — 68. То есть газ идет в Европу.

— Просто так ведь сжиженный газ не переманишь, для этого нужна довольно большая инфраструктура в Европе. Она есть?

— СПГ-терминалов становится больше и больше. Шесть терминалов, которые, как вы сами сказали, есть в планах в Германии, еще один терминал работает в Польше, плюс протянули трубу с норвежского шельфа. Второй терминал планируют открывать в Гданьске. Мы видим, как хорошо работает терминал в Литве — в Клайпеде. Уже есть план построить терминал в Латвии. Эстония с Финляндией на двоих уже арендовали плавучий терминал на 10 лет, он уже подходит к причалу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—