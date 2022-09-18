Мнение: Кто охраняет трубу?
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Вопрос транзита газа в Молдову через территорию Украины мы тоже затронули в разговоре с миноритарным акционером АО «Молдовогаз», бывшим советником президента Молдовы и бывшим депутатом молдавского парламента Александром Петковым.
Речь, между прочим, про транзит через территорию, где идут боевые действия. И объемы поставок не падают.
Справедливости ради должен сказать, что у меня нет ответа на вопрос, кто охраняет трубу? Но факт остается фактом: труба работает бесперебойно.
Если влом смотреть всю программу, можно посмотреть с 10-ой минуты.
PS К слову, видео выложено не только на YouTube, но и в Rutube. И мне остается только повторить: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!
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Источник: Ирек Муртазин
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