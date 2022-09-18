Мнение: Цветет “Герань”

Первый задокументированный успех применения иранского дрона Shahed-136, он же "Герань-2" в локализованной российской версии.

Прямым попаданием БПЛА-камикадзе уничтожена 152-мм САУ "Акация", которую просто разорвало детонацией боекомплекта. С почином.

"Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин рассказал, что только в районе действий его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в цель, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.

Перед столь масштабным применением Shahed-136 Россия их испытала в прошлом месяце, говорит Кулагин. По его словам, оккупанты нанесли с помощью дрона удар по 155-мм американской гаубице M777, еще один вышел из строя, но был восстановлен. Полковник отметил, что иранские беспилотники достаточно малы и летают низко — это усложняет их выявление украинскими системами противовоздушной обороны" (с) агент СБУ Бутусов

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