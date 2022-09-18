Мнение: О состоянии Путина после саммита ШОС… Тревожно-то как!



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Как утверждают источники Би-Би-Си, за здоровьем нынешнего российского президента Владимира Путина на недавнем Восточном экономическом форуме, прошедшем 6-7 сентября, следила сразу дюжина медиков кремлёвской Центральной клинической больницы. И это рекорд: в предыдущие годы таких специалистов обычно было меньше 10, иногда и вообще только двое-трое. Сколько врачей сопроводили главу государства в Самарканд на саммит ШОС, пока точно не известно. Однако, вряд ли их количество было менее значительным.

И это — тревожный сигнал.

Но и он меркнет на фоне того, что произошло в последний день самаркандской тусовки.

По окончании саммита Владимир #Путин вышел к журналистам. Заметим попутно, что абсолютное большинство журналистского пула на этом пресс-подходе было российским, и вопросы звучали только от отечественных СМИ. То есть, даже пресса из стран-«союзников» немножко, скажем так, чурается…

Но главное в том, что случилось дальше.

Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин», выходящей на государственном телеканале «Россия», Павел Зарубин задал главе государства неудобный вопрос про спецоперацию. И тут…

Лучше, наверное, процитировать. «На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, её ядра. Я уже приводил эти высказывания, изыскания некоторых деятелей Великобритании в ходе Первой мировой войны и после неё. И изыскания господина [Збигнева] Бжезинского, где он уже даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны… То, что они всегда стремились к распаду нашей страны, – это точно. Сожаление вызывает только то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. По сути говоря…, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий, мы и начали специальную военную операцию. Именно к этому некоторые западные страны во главе с #США стремятся и стремились – создать такой антироссийский анклав и раскачивать, угрожать России с этого направления. Именно это, по сути, является нашей главной целью – предотвратить подобное развитие событий. Что касается нашей сдержанной реакции. Я бы не сказал, что уж такая она и сдержанная».

Итак, всё то, о чём многозначительно, годами перетирали диванные эксперты, не утруждая себя доказательствами, либо ссылаясь на известные фейки, теперь вполне серьёзно озвучил президент. И ведь нельзя исключить, что именно эти мысли он кладёт в основу своих внешнеполитических решений, именно под этим углом смотрит на всё происходящее «здесь и сейчас».

Но что-то уж больно знакомое слышится в словах про «они всегда стремились к распаду нашей страны». Ба, точно! Вот же он, титан мысли абсолютно никому не известный и совершенно никому не нужный старый фрик:

«Для Запада чрезвычайно важно расчленить Россию и превратить её в такую фрагментированную зону, о чём открыто писал в своё время Бжезинский.

Геополитическая война Запада против России ведётся непрерывно. В ней меняются только стадии – холодные или горячие… Запад не допускает самой возможности существования суверенной, независимой, самостоятельной России. Потому что #Россия – и прежде всего суверенная — в западный либеральный контекст вообще никак не вписывается. Поэтому #Запад открыто поддерживает любые террористические и экстремистские организации и прямые теракты, если они направлены против России…

В 2014 году глобалисты на Украине… организовали и поддержали государственный переворот и привели к власти в Киеве неонацистскую русофобскую террористическую клику, рабски преданную США и #НАТО. Москва ответила воссоединением с Крымом и поддержкой многострадального народа Донбасса. Но это был временный компромисс, а с 24 февраля 2022 года мы вступили в третий период новейшей истории России – в войну с Западом, которую ему удалось нам навязать.»

Конечно, Владимир Путин цитирует Александра Дугина не дословно. Скорее, как примерный ученик, он пересказывает своими словами наиболее одиозные идеи своего «наставника». Возможно, окормляется и «мыслями» других таких же пассионариев, грезящих о «русской исключительности» в духе стародавней концепции «Москва — Третий Рим» с элементами практически религиозного культа. Но уже само то, каким теориям и «картинам мира» он отдаёт приоритет, красноречиво говорит о нынешнем психологическом состоянии Верховного главнокомандующего. И о ментальном его состоянии тоже.

Совсем недавно кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков очередной ответ на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в нынешнем конфликте выразил очень просто: «Читайте доктрину. Там всё написано». Он имел в виду принятый в 2020 году документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Где в п. 19 в числе прочих оснований для применения ЯО названы «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации» и «агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

А теперь снова процитируем нынешнего распорядителя российской красной кнопки. «Мы видим даже попытку проведения терактов на территории Российской Федерации, в том числе… даже попытки проведения терактов если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций на территории Российской Федерации. Я уже не говорю про Запорожскую атомную электростанцию. Мы… сделаем всё, чтобы не допустить негативного развития событий. И ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы».

Итак, глава государства:

— утверждает, что Запад хочет уничтожить Россию, добиться её развала, «используя Украину для достижения этих целей»;

— озвучивает доселе непубличные данные о попытках «проведения терактов… вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций» (что в соответствии с Доктриной при определённых обстоятельствах может стать одним из условий, определяющих возможность применения ЯО);

— угрожает, что «ответ будет».

И тут становится немного тревожно.

А вам — нет?

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