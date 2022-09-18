 

Мама недовольна – Личное мнение

18.09.2022, 16:34, Разное
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Последнее время появилось очень много фотографий британской королевской семьи. Внучки у гроба бдят. Король Карл — протёкшую ручку жене суёт. И так далее.

Среди всех выделяется жена наследника и ваша любимица Кейт.


Фото: Соцсети

У всех лица разные, а у Кейт — одно выражение. Такое, будто ей что-то мешает в туфле, и она этим недовольна.

Как описать это везде одинаковое выражение лица принцессы? Брезгливость? Надменность? Неудовлетворение? Злость? Что-то кислое съела? Ночь не давали спать или, что хуже, наоборот годами дают выспаться?

С таким лицом, будь Кейт обычной бабой, с ней и разговаривать бы никто не стал.

И дело, как мне кажется, не только в сравнении с Меган, которое явно не в пользу Кейт. Я думаю, это выражение лица, давно стало для неё привычным.

Много слухов и сплетен ходят и вокруг брака с Уильямом. Да и саму придворную жизнь, где все чопорные, важные, назвать хорошей для лица не повернётся язык.

Посмотрела я и старые фотографии — трансформация из милого личика в эту гримасу происходила годами. Мама недовольна — так бы я назвала маску, которая прилипла к Кейт.

Отчего так — вопрос.

Источник: Лена Миро


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