Мама недовольна – Личное мнение
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Последнее время появилось очень много фотографий британской королевской семьи. Внучки у гроба бдят. Король Карл — протёкшую ручку жене суёт. И так далее.
Среди всех выделяется жена наследника и ваша любимица Кейт.
Фото: Соцсети
У всех лица разные, а у Кейт — одно выражение. Такое, будто ей что-то мешает в туфле, и она этим недовольна.
Как описать это везде одинаковое выражение лица принцессы? Брезгливость? Надменность? Неудовлетворение? Злость? Что-то кислое съела? Ночь не давали спать или, что хуже, наоборот годами дают выспаться?
С таким лицом, будь Кейт обычной бабой, с ней и разговаривать бы никто не стал.
И дело, как мне кажется, не только в сравнении с Меган, которое явно не в пользу Кейт. Я думаю, это выражение лица, давно стало для неё привычным.
Много слухов и сплетен ходят и вокруг брака с Уильямом. Да и саму придворную жизнь, где все чопорные, важные, назвать хорошей для лица не повернётся язык.
Посмотрела я и старые фотографии — трансформация из милого личика в эту гримасу происходила годами. Мама недовольна — так бы я назвала маску, которая прилипла к Кейт.
Отчего так — вопрос.
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Источник: Лена Миро
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